Approfondimento sui referti medico-legali e tossicologici dell'ex capo della Polizia De Gennaro. Dettagli sull'inchiesta della Procura di Grosseto e cronologia degli eventi.

La Procura di Grosseto ha concluso le indagini peritali sul corpo dell'ex capo della Polizia, Domenico De Gennaro, avvenute presso l'Ospedale Careggi di Firenze. Le procedure, iniziate la mattina del 27 novembre, mirano a ricostruire scientificamente le circostanze della morte, avvenuta tra il 20 e il 21 novembre nella struttura sanitaria.

Perizie medico-legali e tossicologiche

I medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna, su incarico della magistratura, hanno eseguito un esame approfondito volto a determinare le dinamiche del decesso. La perizia include necessariamente anche test tossicologici per escludere o confermare la presenza di sostanze nell'organismo della vittima in quel momento.

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L'inchiesta punta a verificare se l'arma da fuoco sia stata utilizzata dalla stessa vittima. Le prime ricostruzioni indicano che De Gennaro si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. I risultati delle analisi sono fondamentali per chiudere il quadro probatorio.

Posizione della famiglia e consulenza tecnica

La famiglia di De Gennaro ha seguito ogni fase delle operazioni con il supporto del proprio consulente tecnico, il professor Marco Di Paolo dell'Università di Pisa. Questa presenza garantisce che i diritti della famiglia siano tutelati e che la procedura risulti trasparente e conforme alle normative vigenti.

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Le attività presso il padiglione di medicina legale sono state condotte in un'area transennata, isolata per impedire l'accesso ai giornalisti. Questo accorgimento ha preservato la riservatezza del luogo e l'ordine delle operazioni forensi durante il giorno del 27 novembre.

Rimpatrio e cronologia delle esequie

Al termine degli accertamenti, è stata avviata la procedura per la restituzione della salma ai familiari. Il feretro ha lasciato l'ospedale Careggi verso le 19:00 del giorno stesso, dirigendosi verso la Capitale per le successive fasi della commemorazione.

Il corpo è stato accompagnato alla Scuola Superiore di Polizia in via Pier della Francesca per l'ultimo saluto pubblico, svoltosi nel corso del weekend. Le esequie religiose sono programmate per il lunedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli.