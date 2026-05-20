Esami importanti in età adulta: come identificare tempestivamente patologie o malattie croniche

Testi brevi per illustrare come aiutare i clienti a trovare il loro punto d'incontro con i nostri prodotti o servizi. Gli esempi CLASSIC di identificazione di obiettivi sono stati stilati per aiutare a raccontare le conversazioni tra il prodotto/servizio e il cliente. La nostra flessibilità ci consente di adattare gli esempi alla nostra firma di marketing contemporanea. Questa soluzione fornisce agli sviluppatori l'accesso alle informazioni di riferimento necessarie per creare prodotti utili e funzionanti per i nostri clienti.

Questo esame diagnostico, rapido, indolore e eseguito ad riposo registra l'attività elettrica del cuore e monitora l'attività del muscolo mentre l'individuo cammina o corre su un tapis roulant o pedala sulla cyclette.

Canalizziamo la visualizzazione dei principali vasi sanguigni attraverso l'inserimento nell'ano di un sondino endoscopico a fibre ottiche con telecamera. Nel caso in cui durante l'esame sia riscontrata una lesione sospetta, può decidere di eseguire anche un esame del PSA (Antigene Prostatico Specifico), che consiste in un prelievo del sangue per verificare il livello ematico di questa sostanza prodotta dalla ghiandola prostatica.

Le persone over 40 dovrebbero sottoporsi a un elettrocardiogramma, mentre è consigliato un ecocolordoppler soprattutto per quelle persone che presentano una familiarità per questa patologia. In caso di sospetto tumore vengono eseguiti esami del PSA





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