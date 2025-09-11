Escalate in Gaza e Tentato Assassinio di Funzionari Hamas: La Russia Ribatte a Droni

La situazione a Gaza continua ad essere tesa, con decine di migliaia di palestinesi costretti ad evacuare la città. Nel frattempo, la Russia intensifica i suoi sorvoli nel cielo polacco, provocando la preoccupazione della Nato.

Decine di migliaia di palestinesi hanno evacuato Gaza City nei giorni scorsi, portando il numero totale di coloro che hanno lasciato la zona nelle ultime settimane a circa 200.000. Lo ha reso noto l'esercito israeliano. Si stima che circa un milione di palestinesi risiedessero nella città di Gaza prima che le Idf iniziassero a preparare la grande offensiva contro Hamas nella città di Gaza .

Martedì, le Idf hanno ordinato a tutta la città di Gaza di evacuare immediatamente prima dell'offensiva pianificata. Ai civili è stato ordinato di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele, nella parte meridionale della Striscia. \Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, ha definito il sorvolo dello spazio aereo polacco con i droni da parte dei russi, un atto ostile contro l'Europa e la Nato, segnando un salto di scala di una pericolosa escalation militare. Zingaretti sottolinea che questa situazione è frutto di un disordine prodotto anche dalle dissennate scelte di Donald Trump, sostenuto senza battere ciglio dalla destra italiana, che insieme a Putin, stanno abbattendo un equilibrio mondiale, precario ma che per ottant'anni ha garantito la pace in Europa. \Secondo Zingaretti il no di M5S e Lega ad accelerare l'ingresso dell'Ucraina in Ue è stato un errore, in particolare in questa fase del negoziato. , osservando che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha fatto bene a dire che la Commissione vuole imporre sanzioni, bloccare i pagamenti e il sostegno bilaterale a Israele, pur temendo che sarà fermata da molti governi, tra cui quello italiano, che in questo modo, fatte salve alcune frasi di circostanza, diventano complici di Netanyahu. Fortunatamente a salvare l'onore dell'Italia, ha pensato il presidente Mattarella, che ha pronunciato parole chiare di verità e di giustizia. L'esercito israeliano ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen verso il territorio israeliano nelle prime ore di questa mattina. Le sirene d'allarme hanno risuonato nelle zone di Mitzpe Ramon e Shitim, nel Negev meridionale, a causa del lancio del missile. Secondo i servizi sanitari d'emergenza del Paese, non sono state segnalate vittime o feriti tra gli israeliani. Nella notte, diciassette droni ucraini sono stati abbattuti in diverse regioni della Russia, ha dichiarato il ministerio della Difesa russo. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, secondo il quale i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto diciassette droni ucraini ad ala fissa: sei nella regione di Voronezh, cinque nella regione di Belgorod, due nella regione di Bryansk, due nella regione di Kursk, uno nella regione di Lipetsk e uno nella regione di Tambov. Donald Trump ha definito 'un momento buio per l'America' l'assassinio dell'attivista di destra Charlie Kirk, aggiungendo che la retorica della 'sinistra radicale' è responsabile della sua morte. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere 'pieno di dolore e rabbia per l'atroce assassinio di Kirk in un campus universitario nello Utah. Charlie ha ispirato milioni di persone e stasera tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano sono uniti nello shock e nell'orrore. Questo è un momento buio per l'America' . Mostrando vicinanza alla famiglia e alla comunità spherica di Kirk, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha affermato che l'atto atroce di cui è stato vittima è un grave attacco ai valori democratici. \Dalle fonti di Asharq Al-Awsat si apprende che un consenso per completare i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza, in un modo utile agli obiettivi palestinesi, sarebbe ancora presente nell'interno della leadership di Hamas, nonostante il tentato assassinio di alti funzionari del gruppo islamista in Qatar. Le richieste di Hamas prevedono la fine completa della guerra e la garanzia del ritiro delle forze israeliane dalla Striscia. Secondo il giornale, nei prossimi giorni i contatti con i mediatori saranno ripristinati, non appena la situazione della sicurezza si sarà stabilizzata per consentire la ripresa dei negoziati.





