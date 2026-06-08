Escalation nel Levante: raid israeliani, missili iraniani e minaccia degli Houthi in una giornata di crisi

Una serie di scontri armati ha scosso il Medio Oriente il 7 giugno, con raid israeliani su Beirut, risposta iraniana con missili e l'intervento degli Houthi yemeniti, mentre gli Stati Uniti cercano di contenere l'escalation.

Il giorno del 7 giugno è stato teatro di una nuova ondata di violenza nel Medio Oriente , una catena di eventi che ha coinvolto Hezbollah , l' Iran , gli Houthi dello Yemen e le forze israeliane, in un contesto di tregua già precariamente avviata tra Tel Aviv e Teheran.

Nella prima mattina, una sparatoria a una stazione di servizio nei pressi di Koshav Yair, una cittadina abitata prevalentemente da arabi israeliani, ha provocato la morte di un individuo e il ferimento di altre cinque persone. L'attacco ha innescato una risposta rapida da parte delle forze di difesa israeliane: a pochi minuti dal verificarsi dell'episodio, l'IDF ha lanciato un raid aereo sul quartiere meridionale di Beirut, specificamente nella zona di Danyeh, nonostante le pressioni diplomatiche degli Stati Uniti che chiedevano di evitare un'escalation a Beirut.

L'attacco ha mirato a una struttura che, secondo le autorità israeliane, fungeva da centro di coordinamento di attività ostili contro Israele e le truppe libanesi del Sud





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