Escalation tra Iran e USA: raid, sanzioni e rappresaglia. Allarme anche in Israele per attacco Hezbollah

Gli Stati Uniti conducono un raid contro un sito militare iraniano e impongono sanzioni, mentre i Pasdaran rispondono colpendo una base americana. In Israele, attacco di Hezbollah causa una vittima e feriti. Tra le altre notizie, successi sportivi e fatti di cronaca.

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo raid contro un sito militare in Iran , intensificando la pressione sulla nazione. Parallelamente, il Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'ente incaricato di gestire le richieste di transito nello Stretto di Hormuz.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che Washington mantiene la massima pressione su Teheran. Secondo quanto riportato da Al Jazeera e confermato dalla televisione di Stato iraniana, quattro imbarcazioni che cercavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a retrocedere dopo aver ignorato gli avvertimenti delle forze navali iraniane.

L'agenzia di stampa Tasnim ha precisato che le navi non avevano coordinato il transito con le autorità competenti, e le forze navali hanno aperto il fuoco dopo un primo ammonimento. In risposta agli attacchi precedenti degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, i Pasdaran, il corpo delleGuardie della Rivoluzione Islamica, hanno annunciato di aver colpito una base americana. La notizia è stata diffusa dalla televisione di Stato Irib.

Questo episodio segna un'ulteriore escalation nel conflitto indiretto tra le due nazioni, con entrambe le parti che mostrano determinazione nel rispondere alle provocazioni. Nel frattempo, in Medio Oriente, un attacco con drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano, ha causato la morte di una soldatessa dell'IDF e il ferimento di due riservisti. La vittima è stata identificata come il sergente Rotem Yanai, 20 anni.

Secondo la ricostruzione iniziale, due droni lanciati dal gruppo militante sono esplosi in una zona militare al confine. Un drone ha ucciso Yanai mentre correva verso un rifugio, l'altro ha ferito gravemente un riservista e un altro in modo meno grave. L'episodio è stato riferito dall'esercito israeliano e citato dal Times of Israel. Nonostante il contesto di tensione internazionale, altre notizie di carattere nazionale e internazionale emergono.

A Ostia, la squadra di calcio Ostiamare, militante in Serie C, ha vissuto momenti di emozione forti con il capitano che ha espresso orgoglio per il lavoro svolto, menzionando le lacrime del presidente Daniele De Rossi. A Roma, permangono dubbi sul meteo per i prossimi giorni, con una tradizione popolare che suggerisce un periodo di maltesto prolungato.

Inoltre, gli Internazionali di Roma sono stati sospesi a causa del fumo all'Olimpico, probabile conseguenza dei festeggiamenti per la coppa Italia. L'Inter ha vinto anche la Coppa Italia, con festeggiamenti euforici tra champagne e balletti nello spogliatoio. Infine, notizie di cronaca: Diletta Leotta ha acquistato una villa da 5 milioni di euro sul lago di Garda, mentre a Garlasco gli ex legali di Stasi hanno chiesto un risarcimento a Lovati.

Belen Rodriguez ha avuto un malore a Milano, soccorsa dai vicini e portata in ospedale





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