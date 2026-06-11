Escalation USA-Iran: Trump lancia attacchi massicci e pone ultimatum finale

Gli Stati Uniti colpiscono obiettivi strategici in Iran con 49 missili Tomahawk per neutralizzare le difese aeree. Il presidente Trump minaccia nuovi raid se non verrà firmato un accordo.

La tensione tra Washington e Teheran ha raggiunto un punto di rottura critico dopo che il presidente Donald Trump , attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, ha dichiarato che l' Iran ha sprecato troppo tempo nelle trattative diplomatiche, rendendo inevitabile il pagamento di un prezzo per tale inazione.

Questa dichiarazione ha anticipato un'operazione militare di vasta portata sferrata nelle ore serali, caratterizzata da una massiccia ondata di bombardamenti mirati a smantellare l'intera rete radar e i sistemi difensivi della Repubblica Islamica. Secondo le informazioni rilasciate dal Comando Centrale degli Stati Uniti, noto come CentCom, l'operazione ha previsto il lancio di 49 missili Tomahawk, in quella che è stata definita una serie di attacchi di autodifesa.

Gli obiettivi principali sono stati i sistemi di sorveglianza militare, le infrastrutture di comunicazione e i siti di difesa aerea distribuiti in tutto il territorio iraniano. Il coordinamento dell'attacco ha visto il coinvolgimento di mezzi del Corpo dei Marines, dell'Aeronautica e della Marina degli Stati Uniti, che hanno impiegato munizioni di precisione per colpire target che rappresentavano una minaccia diretta per le forze americane e per le navi mercantili internazionali che transitano nelle acque della regione.

L'obiettivo strategico del Pentagono era chiaramente quello di privare i comandi iraniani della capacità di monitoraggio elettronico, rendendoli incapaci di controllare lo Stretto di Hormuz e di minacciare la navigazione commerciale o il dispiegamento delle truppe statunitensi. Le esplosioni sono state registrate in diverse aree costiere e insulari di importanza strategica, tra cui l'isola di Qeshm, Bandar Abbas, Minab e Sirik.

Nonostante la gravità dell'evento, le autorità di sicurezza israeliane hanno precisato che Israele non ha avuto alcun coinvolgimento in questa specifica fase degli attacchi statunitensi. La risposta della Repubblica Islamica non si è fatta attendere, manifestandosi attraverso un tentativo di reazione militare che ha esteso la portata delle rappresaglie fino a colpire installazioni logistiche e strategiche degli Stati Uniti situate nei paesi alleati della regione, con particolare riferimento a Giordania, Kuwait e Bahrein.

Il generale Seyed Majid Mousavi, comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha lanciato minacce durissime, avvertendo che gli Stati Uniti avrebbero reso la regione un inferno a causa della loro audacia. Parallelamente alle azioni militari, l'alto comando iraniano ha annunciato la chiusura completa dello Stretto di Hormuz, una delle vie navigabili più strategiche al mondo per il commercio del petrolio.

La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha avvertito che qualsiasi imbarcazione che avesse tentato di attraversare il passaggio sarebbe stata soggetta a provvedimenti decisivi, invitando tutte le petroliere e le navi commerciali attualmente presenti nel Golfo Persico e nel Mar d'Oman a non lasciare le proprie zone di ancoraggio. Tuttavia, il Comando Centrale statunitense ha prontamente smentito tali affermazioni, dichiarando che le navi commerciali continuano a transitare normalmente in entrata e in uscita dallo Stretto di Hormuz e precisando che nessuna nave da guerra degli Stati Uniti è stata colpita, contrariamente a quanto diffuso dai media ufficiali di Teheran.

Nel frattempo, all'interno della Situation Room della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha coordinato l'operazione insieme al vicepresidente JD Vance e agli inviati speciali per le crisi internazionali, Steve Witkoff e Jared Kushner. In un colloquio telefonico con il corrispondente di Fox News, Trey Yingst, il capo dello Stato americano ha descritto i raid aerei come violenti e feroci, confermando l'impiego dei 49 missili Tomahawk.

Trump non ha risparmiato critiche verso i precedenti accordi diplomatici, definendo l'intesa precedente come il cessate il fuoco più violato nella storia del mondo. L'aspetto più sorprendente della vicenda è stata la rivelazione di un canale di comunicazione sotterraneo ancora attivo con i vertici iraniani; il presidente ha infatti affermato che alti funzionari di Teheran lo hanno contattato personalmente per implorare la cessazione dei bombardamenti.

Sebbene abbia confermato che le azioni militari cesseranno a breve, Trump ha posto un ultimatum perentorio e drastico: se l'Iran non firmerà un accordo commerciale e geopolitico soddisfacente entro le tempistiche stabilite, gli Stati Uniti riprenderanno i bombardamenti senza pietà già dalla sera successiva. Questo scenario di estrema precarietà sottolinea la strategia di pressione massima adottata dall'amministrazione Trump, che utilizza la forza militare come leva primaria per costringere l'avversario a una resa diplomatica immediata





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