Escavatore aggredisce ente cinese: 47enne bloccato per contesa indennizzo allevamento

Un uomo di 47 anni ha usato un escavatore per danneggiare un centro amministrativo a Xi'an, Cina. La polizia ha fermato il sospetto, legato a una controversia sugli indennizzi per la demolizione del suo allevamento. Nessun ferito.

Un incidente di portata mediatica internazionale si è verificato la mattina di lunedì 9 novembre nella città cinese di Xi'an, situata nella provincia dello Shaanxi. Il fatto ha avuto luogo precisamente a Fengdong New City, un'area metropolitana chiave nella regione, dove un veicolo pesante è diventato l'arma di una protesta violenta contro le istituzioni locali. La vicenda ha coinvolto direttamente le strutture pubbliche e ha richiesto un intervento urgente delle forze dell'ordine per ristabilire la sicurezza.

Dettaglio operativo dell'attacco con escavatore

L'uomo, identificato dalla polizia con il cognome Hu e di età pari a 47 anni, si è presentato davanti al centro per i servizi amministrativi alla guida di un escavatore cingolato. Le immagini raccolte dai social network mostrano il mezzo meccanico mentre abbatte sistematicamente la pensilina dell'ingresso principale, causando la caduta al suolo di elementi strutturali pesanti. L'aggressore ha continuato la sua azione distruttiva per circa un'ora, colpendo con precisione le scale di accesso e danneggiando diverse porzioni delle facciate esterne dell'edificio governativo.

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La violenza del mezzo ha provocato danni significativi in almeno sei punti distinti del complesso amministrativo. Le riprese diffuse online documentano il momento esatto in cui le strutture metalliche e in vetro cedono sotto l'impatto ripetuto del braccio dell'escavatore. Non sono stati registrati feriti tra il personale o i cittadini presenti nell'area, grazie alla tempestiva attivazione dei protocolli di sicurezza. Il personale del centro ha infatti attivato immediatamente le procedure di evacuazione, facendo allontanare tutti i dipendenti e i presenti dall'edificio.

Motivazioni economiche e posizioni delle parti

L'origine del gesto è attribuita a una controversia economica tra il conducente e le autorità locali. Secondo quanto riferito da un funzionario del comitato amministrativo di Fengdong New City al quotidiano cinese, l'uomo era profondamente insoddisfatto del risarcimento economico previsto per la demolizione del proprio allevamento. Questa disputa finanziaria rappresenterebbe il movente principale dell'atto vandalico, anche se la ricostruzione ufficiale del movente non è stata ancora completamente confermata dalla polizia.

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Le autorità hanno espresso la necessità di approfondire le indagini per chiarire tutti i dettagli della questione immobiliare e finanziaria. Non sono stati comunicati né l'importo specifico dell'indennizzo contestato dal soggetto, né il valore complessivo dei danni materiali provocati dall'escavatore all'infrastruttura pubblica. La polizia sta conducendo un'inchiesta preliminare per verificare la veridicità delle accuse avanzate dal 47enne contro il comitato locale e per accertare la natura giuridica del suo dissenso.

Conseguenze immediate e sviluppi giudiziari

La polizia è intervenuta sul posto poco dopo l'inizio dell'attacco e ha fermato il conducente Hu senza segnalare resistenze che abbiano causato vittime. In un comunicato ufficiale diffuso la sera del 9 novembre, le autorità di pubblica sicurezza di Xixian New Area hanno confermato che il responsabile è stato bloccato e sottoposto a misure coercitive nell'ambito del procedimento penale. Questa decisione sottolinea la severità con cui le autorità locali affrontano le minacce alla stabilità delle istituzioni pubbliche.

Nonostante il grave danneggiamento alla facciata e alle strutture esterne, il centro amministrativo ha ripreso le proprie attività operative già nel pomeriggio dello stesso giorno 9 novembre. Questo rapido ritorno alla normalità funzionale evidenzia la resilienza delle strutture e l'efficacia delle procedure di evacuazione. Le indagini continuano per stabilire le responsabilità penali esatte e per determinare le sanzioni applicabili al 47enne, che dovrà rispondere dell'atto vandalico e dell'uso improprio di mezzi pesanti.