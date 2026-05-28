Esce il 45 giri di 'A mano a mano' per il 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano

Un'edizione speciale in vinile celebra il quarantacinquesimo anniversario della morte di Rino Gaetano con una versione del brano 'A mano a mano' accostata a quella di Riccardo Cocciante. Il progetto, disponibile per tre giorni, rende omaggio alla collaborazione artistica che ha segnato la storia della musica italiana.

In occasione del quarantacinquesimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano , il 2 giugno esce 'A mano a mano' uno speciale progetto discografico in vinile a 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici dell'artista morto a Roma a soli 30 anni il 2 giugno 1981 in un incidente stradale.

Il brano è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel '78 e poi reinterpretato da Gaetano.

'Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo - racconta Cocciante - Una canzone non deve essere soltanto dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un'altra canzone e un'altra proposta di così grande successo'.

L'esclusivo 45 giri sarà composto da 'A mano a mano' nella versione di Rino Gaetano, che compie anch'essa 45 anni, e da 'A mano a mano' nella versione tratta da 'Istantanea Tour 98' di Riccardo Cocciante. Sarà disponibile solo per pochi giorni sullo store ufficiale di Sony Music Italia, dalla mezzanotte del 2 giugno, fino alle 23.59 del 4 giugno. Lo sviluppo grafico del progetto è curato da Ciao, Discoteca Italiana.

'La forza di A mano a mano sta nel fatto che nasce dall'incontro di due mondi enormi: la scrittura intensa di Luberti e Cocciante e l'interpretazione libera, viscerale e quasi teatrale di mio zio - spiega Alessandro Gaetano, nipote del cantautore - Durante quella tournée si scambiarono i brani, Cocciante cantava Aida e Rino reinterpretava A mano a mano - ed è successo qualcosa di raro: una collaborazione diventata storia della musica italiana. Quando due artisti veri si incontrano non esistono confini di appartenenza.

Cocciante ha scritto un capolavoro, Rino gli ha dato un'altra vita. A mano a mano è una canzone che parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita. Un incontro artistico potente'. La speciale edizione esce in concomitanza con il consueto Rino Gaetano Day, l'evento annuale dedicato alla memoria del celebre cantautore, organizzato da Anna e Alessandro Gaetano - rispettivamente sorella e nipote del cantautore.

Il Rino Gaetano Day 2026 si terrà il 2 giugno a Roma al Parco Arena Rino Gaetano





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