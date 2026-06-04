Esclusione di Keshet Italia dal Roma Pride: appello alla flessibilità

Una rete di esponenti della società civile ha inviato una lettera aperta al sindaco di Roma per esprimere preoccupazione riguardo all'esclusione di Keshet Italia dal Roma Pride. L'economista intervistato ha invece espresso preoccupazione riguardo alla spesa elettorale di Meloni e al debito.

Una coalizione di rappresentanti della società civile, attivisti storici del movimento LGBTQIA+ , deputati e senatori, giornalisti, intellettuali, artisti, scienziati, imprenditori, presidenti di associazioni e ex ambasciatori ha inviato oggi una lettera aperta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per esprimere profonda preoccupazione riguardo all'esclusione di Keshet Italia - associazione LGBTQIA+ ebraica - dalla possibilità di partecipare al prossimo Roma Pride con un proprio carro.

I firmatari dell'appello denunciano il rischio che questa decisione si traduca in una forma di 'discriminazione indiretta' e in un concreto pericolo per l'incolumità dei partecipanti. Nella lettera indirizzata al Campidoglio viene sottolineato come la proposta di far sfilare l'Associazione esclusivamente a piedi non garantisca standard di sicurezza adeguati.

Viene, inoltre, ribadito un principio democratico fondamentale: la partecipazione di una realtà ebraica italiana all'interno del movimento per i diritti non può in alcun modo essere condizionata o negata in base a posizioni geopolitiche o all'operato di governi stranieri, del tutto estranei alla missione dell'associazione. I promotori rivolgono quindi un appello al sindaco Gualtieri.

Hanno sottoscritto la lettera, tra gli altri, Rita Bernardini, Luciano Belli Paci, Mara Carfagna, Anna Paola Concia, Noemi Di Segni, Piero Fassino, Emanuele Fiano, Roberto Giachetti, Sandro Gozi, Riccardo Pacifici, Pina Picierno, Walter Verini, Sandra Zampa. In un'intervista, l'economista ha dichiarato che la flessibilità spingerà la spesa elettorale di Meloni e il debito.

Secondo lui, con la deroga Ue sull'energia il governo va verso un'espansione ingiustificata del deficit, che si avvicina alla soglia del 4%, al di là di come verrà conteggiato. Spetterà all'Ue far rispettare determinati paletti, al momento non è chiaro quanto siano stringenti. Ma d'ora in poi Roma non può più lamentare che Bruxelles chiude un occhio solo per Francia e Germani





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