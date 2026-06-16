Esclusiva: Gli Usa usano la tattica di contrabbando iraniana per esportare petrolio dal Golfo

Un'indagine Reuters svela che le forze militari statunitensi supervisionano segreti trasferimenti di petrolio da nave a nave ai margini dello Stretto di Hormuz, adottando metodi simili a quelli dell'Iran per eludere le sanzioni e mantenere i flussi energetici.

Esclusiva: gli Stati Uniti stanno utilizzando una tattica di contrabbando iraniana per far uscire di nascosto il petrolio dal Golfo. Un'indagine Reuters rivela che le forze militari americane supervisionano decine di trasferimenti segreti di petrolio da nave a nave per mantenere attive le esportazioni energetiche dal Golfo.

L'operazione, cheUtilizza droni aerei, navali ed elicotteri per scortare convogli verso petroliere in attesa, si svolge ai margini dello Stretto di Hormuz e adotta una tecnica di "navetta" a lungo impiegata dall'Iran per eludere le sanzioni. Due aree specifiche di trasferimento sono state identificate da 11 fonti a conoscenza dell'operazione: una al largo di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti e l'altra vicino al porto omanita di Sohar.

L'attività, iniziata all'inizio di maggio, ha coinvolto almeno 116 navi, secondo i dati della navigazione e le immagini satellitari analizzate da Reuters. Nella sola mattinata di martedì, le immagini mostravano 12 coppie di navi affiancate nel Golfo dell'Oman (otto al largo di Sohar e quattro vicino a Fujairah). Il picco si è registrato l'11 giugno, con 17 coppie simultanee.

Un elicottero Apache abbattuto dall'Iran il 9 giugno, che ha innescato bombardamenti di ritorsione statunitensi, era coinvolto nella missione secondo quattro fonti, incluso un ex funzionario americano. Il giorno dell'abbattimento, le immagini satellitari mostravano sei coppie di petroliere raggruppate al largo di Sohar, anche se Reuters non ha potuto confermare il ruolo preciso dell'Apache. Un portavoce del Comando Centrale statunitense ha negato il coinvolgimento di forze Usa nei trasferimenti, sostenendo che si tratta di operazioni commerciali.

I due membri dell'equipaggio dell'Apache sono stati salvati da un drone navale. Né il governo iraniano né la Casa Bianca hanno fornito commenti sostanziali, con il rischio che le navi che non rispettano gli ordini dell'Iran possano essere attaccate da droni e missili dei Guardiani della Rivoluzione. Il porto di Fujairah stesso è stato colpito ripetutamente da fuoco iraniano durante l'operazione.

Il fine settimana scorso, secondo il gruppo britannico Vanguard, un "proiettile sconosciuto" ha colpito una petroliera al largo dell'Oman, causando una piccola fuoriuscita ma nessun danno ambientale. L'Iran aveva chiuso lo Stretto di Hormuz in risposta alla guerra Usa-Israele, creando la più grande interruzione della fornitura energetica globale della storia e alimentando l'inflazione mondiale. I trasferimenti, rischiosi e inefficienti, sembrano far parte degli sforzi dell'amministrazione Trump per ripristinare i flussi petroliferi normali.

Il Presidente Donald Trump ha annunciato che lo stretto riaprirà venerdì nell'ambito di un accordo di pace con l'Iran, ma i dettagli sono vaghi. Non è chiaro se l'accordo annunciato abbia influenzato le operazioni di trasferimento. Una precedente inchiesta Reuters del 20 maggio aveva rivelato che l'Iran ha creato il proprio sistema per scortare le navi dall'altro lato dello stretto, con checkpoint su isole, accordi diplomatici e talvolta tasse.

Otto fonti, incluso un appaltatore della sicurezza privata, hanno affermato che le operazioni di trasferimento americane sono interamente controllate dalle forze militari Usa. Le petroliere devono raggiungere un punto di incontro prima dello stretto e poi partire a intervalli di 3.000-4.000 metri l'una dall'altra, secondo le fonti e le immagini satellitari





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