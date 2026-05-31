Esercito israeliano conquista il castello di Beaufort e il crinale strategico nel sud del Libano

L'esercito israeliano ha preso il controllo del castello medievale di Beaufort e dell'area del crinale nel sud del Libano, in un'operazione mirata a indebolire le infrastrutture di Hezbollah nonostante il cessate il fuoco in vigore. L'avanzata segue una giornata di intensi attacchi da parte della milizia sciita verso il nord di Israele.

Le truppe israeliane hanno conquistato il castello di Beaufort, una fortezza medievale di circa 900 anni, e il suo strategico crinale nel sud del Libano , secondo quanto dichiarato dall'esercito domenica 31 maggio 2026.

Questa operazione rappresenta un significativo passo avanti contro la milizia Hezbollah, sostenuta dall'Iran, nonostante il cessate il fuoco annunciato più di sei settimane fa. L'avanzata arriva dopo una giornata, quella di sabato, tra le più intense di fuoco da parte di Hezbollah verso il nord di Israele dal cessate il fuoco di aprile, evento che ha portato alla chiusura delle scuole e all'imposizione di restrizioni nelle comunità israeliane.

L'operazione militare, concentrata sul controllo del crinale di Beaufort e dell'area di Wadi al-Saluki, mira anche a indebolire le infrastrutture della milizia Hezbollah e le sue postazioni sul crinale, stabilite sotto la direzione iraniana. Non sono pervenuti commenti immediati dal governo libanese o da Hezbollah.

La conquista del castello medievale e del crinale amplia la presenza israeliana in Libano, mantenendo attivo il fronte militare Israele-Hezbollah anche se un cessate il fuoco parallelo permane nel più ampio conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele. Hezbollah era entrato nella guerra lanciando razzi e droni contro Israele il 2 marzo, pochi giorni dopo l'inizio del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Israele ha quindi avviato operazioni per allontanare la milizia sostenuta dall'Iran dal proprio confine settentrionale.

Il controllo del castello di Beaufort fornisce alle truppe israeliane un punto di osservazione privilegiato su gran parte del Libano meridionale e del nord di Israele, aree da cui in passato sono stati lanciati attacchi verso le comunità residenziali israeliane. L'esercito israeliano ha dichiarato che Hezbollah ha effettuato numerosi attacchi proprio dal crinale, aggiungendo che le proprie truppe stanno operando per neutralizzare le infrastrutture di lancio nella zona, responsabili del lancio di centinaia di proiettili verso civili israeliani e soldati dell'IDF.

Contemporaneamente, le forze israeliane stanno operando anche in prossimità di Nabatieh, una delle principali roccaforti di Hezbollah nel sud del Libano. Il reportage è firmato da Steven Scheer, Maya Gebeily, Tala Ramadan e Nazih Osseiran, con editing di Bernadette Baum





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