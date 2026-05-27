Esercito israeliano dichiara zona di combattimento a sud del fiume Zahrani in Libano, ordina evacuazione di massa

Israele amplia l'area di guerra nel sud del Libano e ordina ai civili di spostarsi a nord del Zahrani, segnando una nuova fase dell'intensificazione dei combattimenti nonostante il cessate il fuoco. L'articolo analizza l'impatto umanitario, le reazioni locali e il contesto diplomatico.

L'esercito israeliano ha dichiarato mercoledì una nuova fascia del Libano meridionale come zona di combattimento, ordinando ai residenti di evacuare verso nord e avvertendo che agirà con grande forza contro Hezbollah .

La dichiarazione, pubblicata su X, arriva dopo oltre 120 attacchi martedì nel sud e nell'est del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato il 16 aprile. Il fiume Zahrani, che segna il confine della nuova zona pericolosa, si trova circa 40 chilometri a nord del confine israelo-libanese e interessa circa 2.000 chilometri quadrati di territorio. Il Primo Ministro Netanyahu ha giustificato l'espansione delle operazioni con la necessità di proteggere le comunità del nord Israele.

È la prima volta che viene ordinata l'evacuazione dell'intera zona a sud del Zahrani, dopo ordini precedenti per aree più a sud lungo il fiume Litani. L'esercito israeliano ha invitato i civili a stare lontano da operativi, strutture e siti di armi di Hezbollah. Secondo fonti di sicurezza libanesi, le persone stanno fuggendo verso la città portuale di Sidone, già sovraccarica di sfollati. L'annuncio cade durante le celebrazioni dell'Eid al-Adha in tutto il Libano.

Dal 2 marzo, quando Hezbollah ha sparato in supporto all'Iran, più di 1,2 milioni di libanesi sono stati sfollati da attacchi israeliani e ordini di evacuazione. Il ministero della salute libanese riporta oltre 3.200 morti nei bombardamenti israeliani su sud, est e Beirut. Nonostante il cessate il fuoco del 16 aprile mediato dagli Stati Uniti, i combattimenti sono continuati; l'OMS ha contato almeno 608 morti in Libano dopo la tregua.

Israele ha perso 10 soldati nel periodo, sei uccisi da droni esplosivi di Hezbollah. Le operazioni terrestri israeliane si sono espande oltre la cosiddetta Zona di Sicurezza, superando la Linea Gialla, senza fornire dettagli sull'avanzata. A Beirut non ci sono stati nuovi bombardamenti, ma droni di sorveglianza sorvolano la città quotidianamente e un caccia è stato sentito mercoledì.

Funzionari israeliani hanno dichiarato che Israele ha libertà d'azione nel sud del Libano ma meno a Beirut, per non compromettere un potenziale accordo tra Trump e l'Iran. Il testo, inizialmente in inglese, è stato tradotto in italiano con sistemi automatici e poi rielaborato per garantire un flusso narrativo coerente, eliminando ripetizioni e elementi boilerplate. La cronaca si concentra sull'escalation militare, le evacuazioni di massa, il bilancio umanitario e le implicazioni diplomatiche, offrendo una visione completa della situazione attuale





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