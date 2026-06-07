Esercito israeliano intercetta due proiettili dal Libano: le tensioni con Hezbollah si inaspriscono

L'esercito israeliano ha neutralizzato due razzi provenienti dal Libano, evidenziando l'escalation tra Israele e Hezbollah. L'Iran condiziona un cessate il fuoco a un ritiro israeliano, mentre gli scontri continuano a minacciare la stabilità della regione.

L'Esercito israeliano ha riferito domenica di aver intercettato due proiettili provenienti dal Libano , dopo che le sirene di allarme sono suonate nelle località di Yiftah e Ramot Naftali, situate nella zona settentrionale del Paese.

Gli interventi di difesa sono avvenuti immediatamente dopo che i proiettili hanno violato lo spazio aereo israeliano, dimostrando la continua capacità di Hezbollah di lanciare attacchi a corto raggio dalla frontiera libanese. Le autorità militari hanno annunciato che i sistemi antiaerei hanno neutralizzato con successo gli ordigni, evitando danni a civili e strutture strategiche.

L'evento è stato accompagnato da una nuova escalation di tensioni nella regione, con le forze armate israeliane che hanno intensificato le operazioni di monitoraggio e sorveglianza lungo il confine, e con Hezbollah che ha dichiarato di non accettare alcuna condizione che leghi un cessate il fuoco al proprio disarmo. Le ostilità tra Israele e Hezbollah non accennano a diminuire.

Il gruppo militante libanese ha respinto le recenti proposte diplomatiche, sostenendo che Mosca e Washington devono prima garantire la cessazione delle incursioni israeliane nel sud del Libano e il ritiro delle truppe israeliane prima di avviare qualsiasi trattativa sul disarmo. L'Iran, fedele alleato di Hezbollah, ha dichiarato che la firma di un cessate il fuoco in Libano è una condizione imprescindibile per qualsiasi accordo di pace tra Israele e gli Stati Uniti.

Questa posizione si inserisce in un più ampio contesto geopolitico, in cui Teheran utilizza la sua influenza su Hezbollah per rafforzare la propria leva negoziale negli sforzi di mediazione internazionale. Hezbollah è entrato in guerra il 2 marzo, sostenendo di reagire alla morte della Guida Suprema iraniana, evento che ha scatenato una spirale di violenza che da allora ha provocato migliaia di morti in Libano e ha costretto più di un milione di persone a fuggire dalle proprie case.

Nonostante un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fosse stato firmato a novembre 2024, Israele ha continuato le proprie operazioni aeree e terrestri sul territorio libanese, affermando che gli attacchi sono diretti esclusivamente contro membri di Hezbollah e le loro infrastrutture militari. Le recenti intercettazioni di proiettili sottolineano la fragilità del fragile equilibrio raggiunto e fanno temere che una nuova ondata di violenza possa facilmente innescarsi se le parti non torneranno al tavolo dei negoziati.

Le dinamiche attuali suggeriscono che la regione rimane in uno stato di conflitto latente, con le potenze internazionali che osservano attentamente le evoluzioni per evitare un'escalation che potrebbe coinvolgere ulteriori attori regionali





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