L'esercito israeliano ha riavviato le operazioni a Gaza con carri armati. Eyal Zamir incontra Brad Cooper per la strategia Iran. Disperso marinaio negli Emirati.

L' esercito israeliano ha lanciato un'offensiva militare nella Striscia di Gaza utilizzando blindati e carri armati per la prima volta dal cessate il fuoco. La Brigata Cogat ha emesso un avviso in lingua araba ordinando l'evacuazione degli abitanti delle aree di Bureij e Nuseirat nel centro di Gaza. Questa azione segna un ritorno significativo alla violenza armata nell'area centrale dopo un periodo di tregua.

Operazione Militare Nella Striscia Di Gaza

L'operazione è stata avviate contro le infrastrutture terroristiche nella Striscia di Gaza centrale, specificamente nell'area circostante la Linea Gialla. Secondo i media di Gaza, carri armati e veicoli blindati israeliani sono avanzati nella zona per la prima volta dal cessate il fuoco dell'ottobre 2025. I video pubblicati da Quds mostrano sfollati che lasciano le proprie case a seguito di questa escalation militare.

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La comunicazione ufficiale proviene direttamente dal coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori palestinesi, noto come Cogat. L'avviso di evacuazione è stato diffuso con l'esplicito intento di preparare la popolazione civile all'imminente azione delle forze di difesa israeliane. Le immagini raccolte in loco confermano la gravità della situazione per i residenti nelle località di Bureij e Nuseirat.

Incontro Strategico Tra Tel Aviv E Washington

Nel quartier generale dell'esercito israeliano a Tel Aviv è in corso un incontro strategico ad alto livello. Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir si sta riunendo con il comandante del Centcom Usa Brad Cooper. I due leader militari stanno discutendo degli ultimi sviluppi sul campo di battaglia e della prontezza operativa.

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Le conversazioni verte sulla preparazione di entrambi gli eserciti a riprendere le operazioni di combattimento contro l'Iran, qualora diventasse necessario. Questo dialogo tra Tel Aviv e Washington sottolinea l'importanza coordinata della risposta militare nella regione. La presenza di Brad Cooper indica un diretto coinvolgimento del comando centrale degli Stati Uniti nelle decisioni strategiche locali.

Minacce Militari E Preparazioni Dell'Iran

Il capo dell'esercito iraniano, il maggiore generale Amir Hatami, ha dichiarato che le forze armate del Paese stanno monitorando attentamente i movimenti del nemico. Questa dichiarazione segue l'arrivo di una terza portaerei statunitense in Medio Oriente, come riportato dall'agenzia di stampa Fars. Il generale ha avvertito che la risposta dell'Iran a qualsiasi passo falso degli Stati Uniti sarà ancora più devastante.

Amir Hatami ha specificato in un comunicato che Teheran impartirà una lezione che servirà da avvertimento per tutti. Ha aggiunto che la risposta contro il nemico e i suoi sostenitori sarà senza limiti geografici. L'Iran è pronto a reagire in modo più devastante se gli Stati Uniti e i loro alleati lanceranno un altro attacco contro il suo territorio.

Incidenti Navali E Tensioni In Bahrein

Nello Stretto di Hormuz, la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti Adnoc ha reso noto che un marinaio risulta disperso dopo una collisione. La nave della compagnia è stata urtata la notte precedente, causando la scomparsa di un membro dell'equipaggio. Undici persone hanno riportato ferite e stanno ricevendo assistenza medica dove necessario, mentre le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso.

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Parallelamente, il Comando Generale delle Forze di Difesa del Bahrein ha accusato l'Iran di sferrare continui attacchi contro il Paese. La base aerea di Shaikh Isa è stata colpita da droni, ferendo diversi militari americani. Il Bahrein ha definito l'Iran un attore ostile che continua il suo approccio aggressivo nella regione. La Missione iraniana presso le Nazioni Unite ha respinto le accuse occidentali come disinformazione.