Documenti rivelano che le Forze di Difesa di Israele hanno caricato 3,5 milioni di foto palestinesi su Amazon AWS per l'analisi con intelligenza artificiale.

Le Forze di Difesa di Israele hanno caricato tre milioni e mezzo di immagini nella piattaforma cloud di Amazon Web Services per analizzare volti palestinesi tramite tecnologie di riconoscimento facciale. Questa operazione, confermata da documenti trapelati al Guardian, riguarda la popolazione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania. L'intelligence militare ha trasferito questi dati su server statunitensi per sfruttarne la potenza di elaborazione dell' intelligenza artificiale.

Trasferimento dati su Amazon AWS

Un dipartimento specifico dell'esercito israeliano, noto internamente come Rolling Stone, è responsabile della gestione di questo vasto archivio fotografico. Le informazioni sono state inviate ai data center di Amazon all'inizio del 2024 per permettere la scansione biometrica dei residenti. Il dipartimento fa parte di un'unità militare specializzata nello sviluppo di software per la sorveglianza avanzata.

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Il nome Rolling Stone deriva da un sistema centrale che archivia le informazioni sugli individui nei territori occupati. Questo strumento permette alle forze armate di incrociare i dati visivi con le banche informazioni disponibili. L'infrastruttura tecnologica di Amazon Web Services è diventata essenziale per gestire il volume crescente di materiale raccolto.

Raccolta immagini ai checkpoint

Le fotografie sono state acquisite sistematicamente durante l'offensiva terrestre iniziata nell'ottobre del 2023. I soldati israeliani hanno fotografato i palestinesi che attraversavano i posti di blocco, spesso dopo essere stati costretti a sfollare a causa dei bombardamenti. Le immagini raccolte in queste postazioni provvisorie sono state caricate sulla piattaforma di cloud computing.

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Una fonte militare ha dichiarato che l'uso dell'infrastruttura di Amazon era necessario a causa della grandissima quantità di dati raccolti. La tecnologia Rekognition di Amazon è stata impiegata per identificare ostaggi catturati il 7 ottobre 2023. Successivamente, lo stesso sistema è stato utilizzato per individuare sospetti miliziani nei territori.

Impatto sui civili palestinesi

La tecnologia di scansione facciale è ormai una routine nei territori palestinesi occupati. I soldati utilizzano applicazioni per smartphone per raccogliere immagini durante i controlli ai checkpoint. Questa pratica invade la privacy degli abitanti senza il loro consenso esplicito. I dati personali vengono elaborati in modo indiscriminato e spesso con errori di identificazione.

Le forze di difesa israeliane hanno sperimentato il riconoscimento facciale nei video dei droni. Questi sistemi a volte scambiano erroneamente i civili per combattenti. L'uso di tali algoritmi avviene senza adeguate precauzioni per la tutela dei non combattenti.

Contesto legale e posizioni

Il rapporto tra Amazon Web Services e l'esercito israeliano si è intensificato durante le accuse di crimini di guerra. Una commissione delle Nazioni Unite e organizzazioni per i diritti umani sostengono che siano stati commessi gravi crimini. Israele nega queste accuse, definendole infondate. Un portavoce di Amazon ha dichiarato di non avere accesso ai dati archiviati dai clienti nel cloud.

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La trasparenza sull'uso della tecnologia da parte delle compagnie tecnologiche americane rimane un tema cruciale. L'elaborazione dei dati personali solleva questioni etiche sulle garanzie dei diritti umani. Le conseguenze di queste scelte tecnologiche influenzeranno le operazioni future nel Medio Oriente.