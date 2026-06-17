Esercito statunitense: attacco a imbarcazione nel Pacifico orientale, una persona morta e due sopravvissuti

L'esercito statunitense ha dichiarato martedì di aver colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, causando la morte di una persona e lasciando due sopravvissuti. Le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la mancanza di trasparenza e di informazioni sulle operazioni di guerra contro il narcotraffico.

L' esercito statunitense ha dichiarato martedì di aver colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, causando la morte di una persona e lasciando due sopravvissuti. Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi che le organizzazioni per i diritti umani definiscono 'esecuzioni extragiudiziali' e che Washington presenta come operazioni mirate contro i 'narco-terroristi'.

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha dichiarato che un uomo è rimasto ucciso nell'attacco, mentre altri due uomini sono sopravvissuti. L'amministrazione del presidente Donald Trump sta colpendo imbarcazioni che accusa di trasportare stupefacenti. Esperti e difensori dei diritti umani, sia negli Stati Uniti che a livello globale, hanno messo in discussione la legalità di questi attacchi. Gli attacchi dell'esercito statunitense contro tali imbarcazioni hanno causato la morte di oltre 200 persone da settembre.

Il Comando Sud ha affermato che l'imbarcazione presa di mira martedì era gestita da 'organizzazioni terroristiche designate' e stava 'transitando lungo rotte note per il narcotraffico'. Non ha identificato le organizzazioni né gli individui coinvolti e non ha fornito dettagli sulle proprie affermazioni. Human Rights Watch e Amnesty International considerano tali attacchi come esecuzioni extragiudiziali illegali. Le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la mancanza di trasparenza e di informazioni sulle operazioni di guerra contro il narcotraffico.

Hanno affermato che la mancanza di informazioni rende difficile valutare la legittimità delle operazioni e che la mancanza di trasparenza può portare a violazioni dei diritti umani. Il Comando Sud ha affermato che le operazioni di guerra contro il narcotraffico sono volte a proteggere la sicurezza nazionale e a ridurre il traffico di droga.

Tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la mancanza di risorse e di supporto per le comunità colpite dal narcotraffico e hanno affermato che le operazioni di guerra possono avere effetti collaterali negativi sulla popolazione civile. Il presidente Donald Trump ha affermato che le operazioni di guerra contro il narcotraffico sono necessarie per proteggere la sicurezza nazionale e per ridurre il traffico di droga.

Tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la mancanza di trasparenza e di informazioni sulle operazioni e hanno affermato che la mancanza di risorse e di supporto per le comunità colpite dal narcotraffico può portare a violazioni dei diritti umani. L'esercito statunitense ha dichiarato che le operazioni di guerra contro il narcotraffico sono volte a proteggere la sicurezza nazionale e a ridurre il traffico di droga.

Tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la mancanza di trasparenza e di informazioni sulle operazioni e hanno affermato che la mancanza di risorse e di supporto per le comunità colpite dal narcotraffico può portare a violazioni dei diritti umani





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esercito Statunitense Attacco Imbarcazione Pacifico Orientale Diritti Umani Narcotraffico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KNDS presenta il carro armato CAPINT come soluzione intermedia per l'esercito franceseIl gruppo franco-tedesco KNDS ha svelato alla fiera Eurosatory il prototipo del carro armato CAPINT MBT, una soluzione provvisoria per sostituire i Leclerc francesi in attesa del ritardato programma MGCS. La decisione arriva in un contesto di crescente tensione con la Russia e di incertezza sul supporto USA all'Europa.

Read more »

El Niño in arrivo: l'Australia registra un forte evento climatico nel Pacifico tropicaleL'Ufficio meteorologico australiano conferma un El Niño da forte a molto forte, con impatti potenziali sulla produzione di grano, zucchero e carne bovina, e attiva misure di mitigazione per gli agricoltori.

Read more »

Esercito ucraino colpisce raffineria nella regione di Mosca a 500 chilometri dal confine(Agenzia Vista) Kiev, 16 giugno 2026 Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio situata nella regione di Mosca, a una distanza di circa 500 chilometri. Lo ha reso noto il presidente...

Read more »

I satelliti europei confermano il risveglio di El Niño sul Pacifico VIDEODopo l'agenzia statunitense Noaa, anche i satelliti europei del programma Copernicus confermano il progressivo risveglio del fenomeno di El Nino nell’oceano Pacifico (ANSA)

Read more »