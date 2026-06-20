Esercito statunitense smentisce affermazioni dell'Iran sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

L'esercito statunitense ha smentito le affermazioni dell'Iran secondo cui avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, affermando che la via navigabile strategica è rimasta aperta e che le forze statunitensi stanno monitorando la situazione per garantire che continui ad esserlo.

L' esercito statunitense ha smentito le affermazioni dell' Iran secondo cui avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, affermando che la via navigabile strategica è rimasta aperta e che le forze statunitensi stanno monitorando la situazione per garantire che continui ad esserlo.

L'Iran non controlla lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato a Reuters il capitano di vascello Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. Il traffico continua a scorrere e le forze statunitensi stanno monitorando la situazione per garantire che continui ad essere così.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane aveva dichiarato sabato mattina la chiusura dello Stretto di Ormuz e aveva inviato avvisi alle navi, chiedendo loro di non avvicinarsi alla via navigabile, gettando nuovi dubbi sul futuro dell'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, destinato a spianare la strada a negoziati di pace approfonditi. La situazione nello Stretto di Hormuz è particolarmente delicata, poiché è un punto di snodo cruciale per il traffico marittimo internazionale.

La chiusura dello Stretto avrebbe gravi conseguenze per l'economia mondiale, in particolare per il commercio petrolifero. L'esercito statunitense è determinato a garantire la sicurezza della via navigabile e a prevenire qualsiasi azione che possa mettere a rischio la stabilità della regione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze statunitensi sono pronte a intervenire se fosse necessario, per garantire che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto e che il traffico possa continuare a scorrere senza problemi.

La situazione nello Stretto di Hormuz è attualmente sotto monitoraggio e le forze statunitensi stanno lavorando con le autorità iraniane per trovare una soluzione pacifica alla crisi. Tuttavia, la situazione è ancora molto delicata e richiede una grande attenzione da parte di tutte le parti coinvolte





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