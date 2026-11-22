La Germania avvia i test tattici sui droni kamikaze e sull'intelligenza artificiale in Lituania. La Panzerbrigade 45 sarà operativa nel 2027 con 5.000 soldati.

L'esercito tedesco ha avviato domenica i primi test tattici sui droni kamikaze durante delle esercitazioni militari in Lituania. Queste operazioni segnano un passaggio cruciale per la difesa nazionale berlinese e si inseriscono nel contesto della crescente presenza militare della Germania nel Baltico. I test hanno avuto luogo presso il campo di addestramento di Rudninkai, situato nelle vicinanze del confine con la Bielorussia.

Testare sistemi d'arma avanzati per la moderna guerra ibrida

Le manovre condotte a Rudninkai hanno visto il lancio di munizioni vaganti, spesso definite droni esplosivi, progettati per permanere in aria sopra un'area specifica prima di schiantarsi contro il bersaglio a grande velocità. I sistemi testati, prodotti dalle aziende tedesche Helsing e Stark, erano equipaggiati con testate inerti ma hanno dimostrato la capacità di colpire con precisione i carri armati da battaglia principali durante le esercitazioni.

Also read L'esercito tedesco vuole il sistema Delta ucraino: ecco perché

Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Christian Freuding, ha supervisionato personalmente le operazioni di lancio. Egli ha definito questi due tipi di sistemi, sia i droni fisici che il software di puntamento associato, come indispensabili per le esigenze della guerra moderna. La presenza di Freuding sottolinea l'importanza strategica che l'esercito tedesco attribuisce all'integrazione di tecnologie autonome nel campo di battaglia.

Intelligenza artificiale e software Clarity nel processo decisionale

Giorni prima del lancio dei droni, le truppe tedesche dislocate a Rudninkai hanno completato i primi test operativi del software di targeting Clarity, sviluppato da Helsing. Questo strumento, basato sull'intelligenza artificiale, è in grado di setacciare enormi volumi di dati provenienti da satelliti, droni e altri sensori molto più rapidamente di qualsiasi analista umano.

Advertisement

La funzione principale di Clarity è analizzare i dati acquisiti e raccomandare le azioni tattiche da intraprendere, accelerando drasticamente il ciclo di rilevamento e ingaggio. L'adozione di tali sistemi di supporto decisionale rappresenta una risposta diretta alla necessità di reagire con tempestività a minacce che evolvono a velocità sismica, come dimostrato dai conflitti recenti in Europa orientale.

Il contesto strategico e il futuro della Panzerbrigade 45

Questi test si inseriscono in un piano più ampio di rafforzamento della difesa della Germania. Nel 2023, il ministro della Difesa Boris Pistorius aveva già annunciato l'intenzione di schierare permanentemente una brigata da combattimento in Lituania. Questa mossa segna una prima assoluta per Berlino, indicando un cambiamento significativo nella dottrina di sicurezza nazionale post-invasione russa dell'Ucraina.

La neoformata Panzerbrigade 45 avrà la sua base operativa a Rudninkai e Rukla. Quando sarà pienamente operativa entro la fine del 2027, la brigata comprenderà circa 5.000 soldati e 2.000 veicoli, tra cui decine di carri armati. Attualmente, circa 1.800 di questi soldati sono già dislocati in Lituania, preparando il terreno per il dispiegamento completo delle truppe e delle attrezzature entro il termine stabilito.

Investimenti nella difesa e minacce percepite dalla NATO

La Germania ha dato il via a un'impennata senza precedenti della spesa per la difesa dopo l'invasione dell'Ucraina, investendo centinaia di miliardi di euro per rimettere in sesto le proprie forze armate dopo decenni di trascuratezza strutturale. Questa decisione ha portato anche all'acquisto delle munizioni vaganti solo nel 2025, dopo anni di controversie interne sul procuring di tali armi letali.

Advertisement

La NATO continua a monitorare attentamente la situazione, con alti funzionari che hanno ripetutamente avvertito di una minaccia crescente da parte della Russia. Secondo gli analisti dell'Alleanza Atlantica, Mosco potrebbe potenzialmente lanciare un assalto su larga scala contro il territorio alleato già nel 2029. Mosca nega intenzioni aggressive, accusando invece l'Alleanza di alimentare le tensioni con la sua espansione verso i territori vicini.

Il tenente generale Christian Freuding, che ha supervisionato le forniture di armi da Berlino a Kiev prima di assumere la sua attuale carica, è previsto che assuma la carica di capo della difesa in febbraio. La sua esperienza diretta nei conflitti in corso informa la sua visione sulla necessità di integrare tecnologie avanzate come i droni e l'intelligenza artificiale nella dottrina militare tedesca.