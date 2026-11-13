Eseritazioni Cina Taiwan: 100 navi intimidazione silenziosa Pacifico

La Cina ha dispiegato oltre 100 navi per esercitazioni a sorpresa a novembre. L'obiettivo è l'intimidazione silenziosa di Taipei prima del vertice APEC e dell'incontro Xi-Trump.

L'inizio di novembre ha segnato un punto di svolta nella tensione geopolitica nel Pacifico occidentale, con la Cina che ha condotto un'ampia e inaspettata esercitazione militare intorno all'isola di Taiwan. Questa mossa, descritta dai funzionari taiwanesi come una campagna di intimidazione silenziosa, mira a esercitare pressioni strategiche non solo su Taipei, ma anche sui governi stranieri coinvolti nei prossimi incontri internazionali di alto livello.

Il dispiegamento ha coinvolto oltre cento tra navi dell'esercito e unità della guardia costiera cinese, una concentrazione di forze militare senza precedenti che supera persino l'entità della missione denominata Justice Mission 2025, condotta quasi un anno fa. Le esercitazioni, avvenute in una fase di calma meteorologica tipica del periodo autunnale, hanno incluso simulazioni di attacchi contro altre forze armate e centri urbani, incluso il territorio taiwanese, segnando un aumento della pressione militare costante negli ultimi cinque anni.

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Meccanismo delle esercitazioni navali e missilistiche

Il meccanismo operativo di questa manovra si è rivelato particolarmente sofisticato e minaccioso per gli analisti di sicurezza. Secondo le valutazioni riportate, la Cina ha integrato le flotte regionali in un'unica forza operativa a lungo raggio, coordinando le forze navali dai comandi teatrali orientale, settentrionale e meridionale. Questa scala operativa suggerisce che Pechino non stia solo esercitando uno scenario di blocco di Taiwan, ma stia preparando operazioni più ampie su tutto il Pacifico occidentale.

Un aspetto particolarmente allarmante di queste manovre è stato il lancio di un missile balistico intercontinentale da un sottomarino cinese nel Mar Giallo, con l'obiettivo che ha colpito il territorio continentale cinese. Questo tipo di test, condotto sotto il manto della segretezza operativa, serve a dimostrare la capacità di risposta rapida e la penetrazione di tecnologie missilistiche avanzate senza dichiarare formalmente uno stato di conflitto aperto. La strategia è definita da fonti di intelligence taiwanesi come quella di un ladro che nasconde una pistola nella tasca del cappotto, mirando a spaventare la vittima senza allarmare la polizia.

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Posizioni di Taipei e reazione di Pechino

Le autorità di Taipei hanno reagito con fermezza a questa escalation, rifiutando l'interpretazione cinese che definisce le manovre come routine. Il ministro della Difesa Wellington Koo ha chiarito che si tratta di esercitazioni di negazione di area nel Pacifico occidentale, che coinvolgono un gruppo di portaerei e altre formazioni navali avanzate. La Cina, dal canto suo, ha mantenuto la narrazione ufficiale secondo cui la presenza della portaerei è parte di esercizi normali e non diretti contro alcun Paese specifico, nonostante la sua storia di non aver mai rinunciato all'uso della forza.

Joseph Wu, Segretario Generale del Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Taiwan, ha utilizzato i social media per dettagliare le posizioni delle navi, evidenziando che i gruppi dei comandi teatrali settentrionale, orientale e meridionale, insieme al gruppo di portaerei Liaoning, operavano ancora nelle acque a est delle Filippine, nonostante la riduzione del numero totale di navi a circa settanta entro il venerdì successivo. La stampa statale cinese, in particolare il Global Times, ha avvertito che un'insistenza di Taipei sulla ricerca dell'indipendenza attraverso forze esterne avrebbe portato a una resa dei conti severa.

Impatto sul vertice APEC e incontri diplomatici

Il timing di queste esercitazioni non è casuale, poiché si colloca nel periodo immediatamente precedente al vertice dei leader dell'APEC che si terrà a Shenzhen la settimana prossima. Questo evento diplomatico cruciale vedrà la partecipazione sia di Taipei, in quanto membro dell'organizzazione, sia dei principali leader mondiali, creando un contesto di tensione politica senza precedenti. La Cina sta utilizzando questo periodo di relativa calma atmosferica e la prossimità degli eventi internazionali per massimizzare l'impatto psicologico e strategico delle sue mosse militari.

La tensione si concentra ulteriormente sull'attesissimo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Questo sarebbe il terzo incontro tra i due leader nel corso dell'anno, un appuntamento che segue un discorso politico significativo tenuto da Xi Jinping giovedì scorso, in cui il leader cinese ha esortato alla riunificazione pacifica senza fare menzione esplicita dell'uso della forza. L'integrazione di queste manovre militari segna un tentativo di esercitare pressione diplomatica proprio mentre i negoziati ad alto livello sono all'ordine del giorno.

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Conseguenze future e scenari regionali

Le implicazioni di questa mossa si estendono ben oltre la singola esercitazione navale, influenzando le relazioni internazionali e la percezione della stabilità regionale. L'assenza di un annuncio pubblico formale da parte della Cina ha permesso a Pechino di applicare pressione militare evitando ritorsioni diplomatiche immediate, una tattica definita dai funzionari taiwanesi come deliberata e calcolata. Questa approccio di intimidazione silenziosa mira a normalizzare la presenza militare cinese nelle acque internazionali, sfidando le norme esistenti senza scatenare una crisi aperta.

La riduzione del numero di navi in vista non significa necessariamente la cessazione della pressione, ma piuttosto una transizione verso un monitoraggio costante e una presenza visibile che continua a influenzare il comportamento di Taipei e dei suoi alleati occidentali. Le capitali occidentali rimangono allerte di fronte a queste crescenti preoccupazioni per la potenziale escalation del conflitto, mentre la comunità internazionale osserva come la Cina continuerà a bilanciare le sue operazioni militari con le sue ambizioni diplomatiche globali. La situazione rimarrà sotto stretta sorveglianza nei prossimi giorni, in attesa degli sviluppi al vertice dell'APEC.