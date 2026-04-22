Esorcismo e Intelligenza Artificiale: il corso a Roma che sfida il male moderno

A Roma si terrà un corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, con un focus particolare sull'Intelligenza Artificiale e il suo potenziale ruolo come veicolo per forze oscure. Esperti da tutto il mondo si riuniranno per affrontare le nuove sfide poste dal male nel mondo contemporaneo.

La ventunesima edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione , che si terrà a Roma dall'11 maggio, si preannuncia come un evento di cruciale importanza, non solo per gli esorcisti e i ministri della Chiesa, ma per tutti coloro che si interrogano sulle nuove sfide poste dal male nel mondo contemporaneo.

L'iniziativa, promossa dall'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dal Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa (Gris), accoglierà esorcisti provenienti da ogni angolo del globo, desiderosi di approfondire le proprie conoscenze e di aggiornarsi sulle tecniche e le strategie più efficaci per contrastare le manifestazioni del male. Un aspetto particolarmente rilevante di questa edizione è l'attenzione dedicata all'Intelligenza Artificiale (IA), considerata da alcuni come un potenziale veicolo per l'influenza demoniaca.

La rapida diffusione dei chatbot e delle applicazioni basate sull'IA ha sollevato interrogativi sulla loro capacità di influenzare la psiche umana e di aprire la strada a forze oscure. Il corso si propone di fornire agli esorcisti gli strumenti necessari per discernere le situazioni in cui l'IA potrebbe essere coinvolta in fenomeni paranormali o di possessione, e per offrire un'adeguata assistenza spirituale alle persone che si sentono minacciate o turbate da queste tecnologie.

La discussione sull'IA non sarà l'unico focus dell'evento. Saranno affrontati anche temi come l'occultismo, la magia, il satanismo e il cosiddetto fenomeno dell'occulture, ovvero la crescente fascinazione per pratiche esoteriche e spiritualità alternative. Il corso si propone di fornire una risposta competente alle numerose richieste di aiuto che provengono da persone che desiderano liberarsi dal contatto con queste realtà oscure, o che si sentono perseguitate da forze maligne.

L'obiettivo è quello di offrire un sostegno spirituale e psicologico a coloro che si trovano in difficoltà, e di aiutarli a ritrovare la pace interiore e la fede in Dio. Il segretario nazionale del Gris, Giuseppe Ferrari, ha sottolineato l'importanza di una formazione specifica per affrontare le sfide poste dal male nel mondo moderno. Le numerose iscrizioni al corso testimoniano la crescente consapevolezza della necessità di prepararsi adeguatamente per rispondere alle esigenze di una società sempre più complessa e vulnerabile.

Ferrari ha spiegato che il corso si concentrerà sull'analisi delle diverse forme di male, dalle manifestazioni più tradizionali a quelle più innovative, come l'influenza dell'IA. Saranno esaminati i meccanismi psicologici e spirituali che possono rendere una persona suscettibile all'azione del demonio, e saranno fornite indicazioni pratiche per riconoscere i segni di possessione o di influenza maligna. Un altro aspetto importante del corso sarà l'approfondimento della differenza e dell'affinità tra la preghiera di liberazione e la preghiera di guarigione.

La preghiera di liberazione è rivolta a liberare una persona dall'influenza del male, mentre la preghiera di guarigione è rivolta a chiedere la guarigione fisica o spirituale. È importante distinguere tra queste due forme di preghiera, per poterle utilizzare in modo appropriato e efficace.

Il corso si propone di fornire agli esorcisti gli strumenti necessari per discernere le situazioni in cui è più opportuno utilizzare la preghiera di liberazione o la preghiera di guarigione, e per offrire un'adeguata assistenza spirituale alle persone che si trovano in difficoltà. Sarà inoltre dedicato uno spazio speciale all'accompagnamento dei laici impegnati nel ministero della liberazione, ovvero coloro che offrono il loro aiuto e il loro sostegno alle persone che si trovano in difficoltà.

Padre Luis Ramirez, direttore dell'Istituto Sacerdos, ha evidenziato l'importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare il problema del male. Il corso si avvarrà dell'apporto di esperti di teologia, psicologia, psichiatria e criminologia, per offrire una visione completa e articolata del fenomeno. L'obiettivo è quello di fornire agli esorcisti gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche del male a livello umano e spirituale, e per offrire un'adeguata assistenza alle persone che si trovano in difficoltà.

Padre Ramirez ha sottolineato che l'esorcismo non è un atto magico, ma un atto di fede e di preghiera. L'esorcista non è un mago, ma un ministro della Chiesa che agisce in nome di Dio per liberare una persona dall'influenza del male. È importante che l'esorcista sia una persona di profonda fede e di grande umiltà, e che agisca con prudenza e discernimento.

Il corso si propone di fornire agli esorcisti la formazione necessaria per svolgere il loro ministero in modo efficace e responsabile. L'evento rappresenta un'opportunità unica per gli esorcisti di tutto il mondo di confrontarsi, di condividere le proprie esperienze e di approfondire le proprie conoscenze. La speranza è che questo corso possa contribuire a rafforzare la lotta contro il male e a portare la luce della fede in un mondo sempre più oscurato dalla paura e dalla disperazione.

La discussione sull'Intelligenza Artificiale, in particolare, mira a comprendere se e come questa nuova tecnologia possa essere sfruttata dal male, e quali precauzioni sia necessario adottare per proteggere le persone dai suoi potenziali pericoli. Il corso si propone di essere un punto di riferimento per tutti coloro che si interrogano sul futuro della fede in un mondo sempre più tecnologico





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