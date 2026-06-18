Uzbekistan e Colombia si affrontano nella prima giornata del girone K dei Mondiali di calcio in Messico. Per gli asiatici è l'esordio assoluto nella competizione, mentre i sudamericani tornano dopo aver saltato il 2022. Analisi, formazioni e protagonisti di una sfida carica di storie e ambizioni.

La prima giornata del girone K dei Mondiali di calcio si chiude con l'incontro tra Uzbekistan e Colombia , una sfida carica di significati sia per i centroasiatici che per i sudamericani.

Per l'Uzbekistan si tratta del debutto assoluto nella competizione, coronamento di un percorso di qualificazione che ha visto i Lupi Bianchi, guidati dal tecnico italiano Fabio Cannavaro, becoming the first nation from Central Asia to reach the final phase of a World Cup. Un traguardo storico che arriva dopo due tentativi sfortunati, nel 2006 e nel 2014, sempre rimasti a un passo dal successo.

La squadra si presenterà con una formazione che mescola esperienza e talenti emergenti, puntando sulla difesa solida del centrale del Manchester City, Umar Akhmedov, nome che nella versione originale è Kushanov, e sull'attacco guidato dal capitano Eldor Shomurodov, attaccante esperto con conoscenze dei campionati italiano ed europeo avendo militato in passato in Serie A con Roma e Genoa. L'obiettivo sarà fare una buona figura e strappare punti preziosi in un gruppo che si preannuncia equilibrato.

La Colombia, dal canto suo, torna a calcare il palcoscenico mondiale dopo aver saltato l'edizione del 2022. È la settima partecipazione nella storia dei Cafeteros, cheanniscono il loro miglior risultato nei quarti di finale di Brasile 2014. Sotto la guida del commissario tecnico Néstor Lorenzo, la squadra ha ottenuto la qualificazione con un percorso di qualificazione sudamericano molto solido, caratterizzato da 7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte nelle 18 partite del girone.

Il talento più luminoso è senza dubbio Luis Díaz, ala offensiva del Liverpool, capace di accelerazioni e conclusioni che possono cambiare il corso di una partita. Ma attenzione anche ad altri elementi di qualità come Miguel Almirón, che nel testo originale è chiamato Suarez (probabile confusione con l'omonimo attaccante sudamericano, qui Si riferisce a Miguel Almirón, attaccante dello Sporting Lisbona, e a James Rodríguez, il quale molto probabilmente vivrà il suo ultimo Mondiale all'età di 33 anni, con l'esperienza e la classe che lo contraddistinguono.

La sfida, diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor, assistito da Beswick e Nunn, con il quarto uomo Calderon (Costa Rica) e la squadra VAR capeggiata da Bebek (Croazia) e dall'austriaco Gillett (Australia), si svolgerà nel leggendario Estadio Azteca di Città del Messico. Il match promette spettacolo e tensione, con entrambe le nazionali determinate a partire con il piede giusto nella speranza di approdare agli ottavi di finale.

Per l'Uzbekistan la pressione è quella di chi esordisce, ma con la consapevolezza di avere UN'esperienza preziosa. La Colombia, invece, deve trasformare il suo potenziale in risultati concreti, evitando di ripetere le difficoltà viste in some recenti competizioni internazionali. Tra le chiavi tattiche, il controllo del centrocampo colombiano contro la solidità difensiva uzbeka, e la ricerca dell'ispirazione dei singoli: Shomurodov e Díaz saranno probabilmente gli uomini più attesi.

Il girone K si preannuncia aperto, e questa prima partita potrebbe già indirizzare le speranze delle due squadre





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