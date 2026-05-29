Espansione nucleare cinese: scoperta una vasta rete di lancio nel deserto dello Xinjiang

Immagini satellitari esclusive rivelano un complesso militare in rapida costruzione nel des dello Xinjiang, con oltre 80 piattaforme di lancio, bunker e infrastrutture di comando. L'ampliamento, definito Storico, potenzia la deterrenza nucleare cinese e alimenta le preoccupazioni sulla stabilità strategica con gli Stati Uniti.

Un'immagine satellitare mostra attività militari in corso ai margini dell'installazione a forma di ottagono di Xinjiang , nella regione autonoma uigura di Xinjiang , in Cina, l'11 maggio 2026.

L'analisi di immagini satellitari recenti da parte di Reuters rivela un complesso militare in espansione in un remoto deserto cinese, progettato per garantire che un eventuale primo colpo statunitense non possa neutralizzare la capacità di ritorsione nucleare di Pechino. Sebbene i missili cinesi possano già colpire qualsiasi città degli Stati Uniti, le nuove strutture segnano un passo significativo nel potenziamento della deterrenza nucleare strategica cinese.

Il progetto, non riportato in precedenza, comprende una fitta rete di piattaforme di lancio, bunker e nodi di comunicazione che si estende per migliaia di chilometri quadrati oltre i campi di silos esistenti nello Xinjiang e nel Gansu. Secondo tre analisti della sicurezza che hanno valutato le immagini, sono visibili oltre 80 piattaforme, potenzialmente utilizzabili per lanciatori mobili di missili e batterie di difesa aerea, insieme a strutture per la guerra elettronica, le comunicazioni satellitari e il comando.

Alexander Neill, dell'Atlantic Forum, definisce l'ampliamento come "un considerevole potenziamento e diversificazione della deterrenza nucleare strategica". La mossa sottolinea l'intensificarsi della competizione nucleare con gli Stati Uniti, in un contesto di tensioni crescenti su Taiwan. Pur mantenendo formalmente una dottrina di "non primo uso" e mirando a una deterrenza minima ma credibile, Pechino potrebbe ricorrere alla coercizione nucleare in uno scenario di conflitto su Taiwan.

Il ministero della Difesa cinese non ha commentato, mentre il Pentagono ha rifiutato di parlare di questioni legate all'intelligence. Le strutture a forma di ottagono, costruite negli ultimi sei anni, sono collegate ai campi di silos di Hami tramite linee ferroviarie e aeroporti secondari. Immagini recenti mostrano esercitazioni con veicoli militari e siti di lancio mimetizzati, indicando un'attività operativa in evoluzione





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