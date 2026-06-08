Un gruppo di epidemiologi ha creato un centro di comando per monitorare le acque reflue e i social media per individuare e tracciare le malattie infettive durante i Mondiali di calcio. Il centro, lanciato in collaborazione con la catena di ospedali MedStar, è anche un esperimento per future eventi, come i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles.

Esperti di salute per esaminare le acque reflue degli Stati Uniti per individuare eventuali focolai di malattie durante i Mondiali di calcio. L'evento sportivo, che si terrà in Messico, Stati Uniti e Canada, attira oltre 6,5 milioni di tifosi da oltre 100 paesi.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e della popolazione, un gruppo di epidemiologi ha creato un centro di comando per monitorare le acque reflue e i social media per individuare e tracciare le malattie infettive. Il team, formato da esperti di salute pubblica, ha convertito un laboratorio della Georgetown University in un centro di comando epidemiologico.

Il centro, lanciato in collaborazione con la catena di ospedali MedStar, è anche un esperimento per future eventi, come i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. La squadra di epidemiologi sta già preparando un rapporto di stato quotidiano per segnalare i rischi emergenti e le eventuali azioni immediate da intraprendere con gli amministratori degli ospedali di emergenza e le autorità di salute pubblica a livello locale, statale, federale e internazionale, nonché con la FIFA, il corpo governativo del calcio e organizzatore dei Mondiali.

La squadra di epidemiologi sta già ricevendo dati da siti di raccolta in tutto il mondo e da altre fonti di monitoraggio della salute. Il team sta anche monitorando le malattie causate dai microorganismi nel refluo delle acque per segnalare eventuali focolai di malattia. La squadra di epidemiologi sta anche monitorando la diffusione della febbre emorragica, che è un rischio molto basso per il pubblico generale in Nord America.

Il World Cup team e lo staff di supporto della Repubblica Democratica del Congo, il paese al centro dell'epidemia di Ebola, sono stati sottoposti a una quarantena precauzionale in Belgio prima di viaggiare negli Stati Uniti, anche se la maggior parte dei giocatori era in Europa al momento dell'epidemia. La squadra di epidemiologi sta anche monitorando la diffusione del morbillo, che sta raggiungendo un record di numeri di casi negli Stati Uniti quest'anno, e ha rispuntato in alcune parti del Messico e del Canada.

Altri rischi sono rappresentati dalle malattie trasmesse dai moschetti, come il dengue, noto anche come 'febbre delle ossa rotte', e un suo parente stretto, il chikungunya. Entrambe originano nelle regioni tropicali e possono essere trasportate da viaggiatori infetti e poi trasmesse dai moschetti. La squadra di epidemiologi sta anche monitorando le informazioni sui social media per individuare eventuali cluster di trasmissione.

Un esempio passato di come gli esperti di salute pubblica abbiano individuato un'epidemia di malattia gastrointestinale dai social media è stato citato come esempio di come le informazioni sui social media possano essere utilizzate per individuare le malattie infettive





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esperti Di Salute Acque Reflue Mondiali Di Calcio Malattie Infettive Epidemiologia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cresce il mercato degli energy drink cristiani negli Stati UnitiUn nuovo tipo di bevanda energetica sta guadagnando terreno sui mercati statunitensi: da Praise Energy a Yahweh e 4GVN, l'ultima ondata di energy drink sfoggia…

Read more »

Tensioni commerciali globali: l'Europa nel mirino di Cina e Stati UnitiAnalisi dell'escalation delle tensioni commerciali che coinvolgono l'Unione Europea, tra le minacce cinesi sui surplus e la nuova ondata di dazi Trump giustificata con argomenti etici, in un contesto di crescente protezionismo e incertezza giuridica.

Read more »

Stati Uniti-Germania, le formazioni ufficiali: dal 1' ci sono McKennie e PulisicAmichevole di lusso fra Stati Uniti e Germania, due delle sicure protagoniste del prossimo Mondiale.

Read more »

Gli Stati Uniti cercheranno di deviare gli asset iraniani per la ricostruzione e le riparazioniIl governo degli Stati Uniti cercherà di deviare gli asset iraniani verso gli stati del Golfo per la ricostruzione e le riparazioni dei danni futuri causati dall'Iran. La fonte ha aggiunto che il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha anche diretto un team per valutare i costi dei danni già inflitti agli alleati del Golfo dall'Iran.

Read more »