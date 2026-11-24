Un'esplosione in un negozio di alimentari nel distretto di Dong Da a Hanoi ha ucciso 6 persone e ferito 10 altre martedì 24 novembre. I soccorritori indagano su possibili cause legate al gas.

Un'esplosione di grandi proporzioni ha devastato martedì 24 novembre una zona residenziale ad alta densità abitativa nella capitale vietnamita, Hanoi. Le autorità locali hanno confermato che l'incidente ha causato la morte immediata di almeno sei individui, mentre altri dieci rimangono feriti con diverse condizioni che variano da lievi a gravi.

Dettagli dell'incidente e tempistiche

L'esplosione si è verificata alle ore 8 del mattino, corrispondenti alle 01:00 GMT, proprio all'interno di un negozio di alimentari situato in Via Dong Da. Il centro commerciale, circondato da abitazioni private, ha subito danni strutturali significativi che hanno compromesso l'integrità dell'edificio colpito. Il violento scoppio ha generato un'onda d'urto tale da frantumare in modo capillare i vetri delle finestre delle proprietà vicine, creando un'area di pericolo estesa a diversi metri di distanza dal punto esatto dell'evento.

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Indagini preliminari e cause probabili

Il Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam ha emesso una dichiarazione ufficiale indicando che le prime valutazioni tecniche puntano a un legame diretto con il gas utilizzato per la cucina. Gli investigatori stanno esaminando le condotte dell'impianto nel locale e nelle strutture adiacenti per determinare se ci siano state perdite o malfunzionamenti specifici. La natura domestica o commerciale della fonte gassosa rimane l'asse principale su cui si concentrano le analisi forensi attualmente in corso.

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Operazioni di soccorso e stato dei feriti

Non appena si sono avute le prime segnalazioni, i team di ricerca e soccorso sono intervenuti con prontezza nell'area colpita. Le vittime ferite sono state immediatamente trasportate negli ospedali più vicini a Dong Da per ricevere le cure mediche necessarie. I media statali vietnamiti, tra cui il quotidiano online VnExpress, riportano che le operazioni di evacuazione e di pulizia dell'area sono ancora in fase attiva, con le squadre che continuano a setacciare i detriti per garantire che non ci siano altre persone intrappolate o in pericolo.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

La comunità locale di Hanoi si trova ad affrontare un momento di profondo shock e lutto per la perdita di sei vite umane. Le autorità stanno collaborando strettamente con gli enti sanitari locali per monitorare le condizioni dei dieci feriti ricoverati. Si prevede che le indagini ufficiali proseguiranno per diversi giorni al fine di stabilire con certezza la catena degli eventi che ha portato alla detonazione e per verificare la conformità degli impianti gasifici nel distretto commerciale interessato.