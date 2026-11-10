Esplosione a Oviedo: zaino bomba uccide un agente e ferisce un collega

Un ordigno nascosto in uno zaino è esploso a Oviedo, in Spagna: un poliziotto è morto e un altro è grave. Gli investigatori valutano una possibile faida tra famiglie.

Uno zaino contenente esplosivo è esploso a Oviedo, in Spagna, causando la morte di un poliziotto e il grave ferimento di un secondo agente. Secondo l'agenzia Efe, l'esplosione potrebbe essere collegata a una sparatoria avvenuta poche ore prima, nella quale una ragazza di 17 anni è stata ferita a colpi di arma da fuoco. Il collegamento tra i due episodi è riferito dalle fonti investigative citate dal quotidiano locale El Comercio.

Il primo allarme è scattato intorno alle 7, quando alcune chiamate al numero di emergenza 112 hanno segnalato il ferimento della minorenne. La ragazza è stata trasportata in ospedale e, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita. Nella zona è stato subito dispiegato un ampio dispositivo di polizia.

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Lo zaino esplosivo nella cassetta della posta

Poco dopo la prima segnalazione, nuove chiamate al 112 hanno indicato la presenza di uno zainetto contenente esplosivo, depositato nella cassetta della posta di un edificio di case popolari dello stesso quartiere. Le testimonianze raccolte collocano questa segnalazione poco dopo l'allarme per il ferimento della ragazza.

Intorno alle 8:45 gli agenti intervenuti hanno individuato lo zaino sospetto all'ingresso dell'edificio e hanno richiesto l'intervento degli artificieri e delle unità cinofile. L'ordigno è però esploso prima che potesse essere disattivato, investendo in pieno un poliziotto e ferendone gravemente un secondo.

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Feriti e fonti del sindacato Jupol

L'esplosione ha causato la morte di un agente e il grave ferimento di un secondo, come confermato da fonti del sindacato di polizia Jupol. Entrambi i poliziotti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale, dove uno dei due è morto poco dopo il ricovero.

Il sindacato Jupol è la fonte citata per la conferma dei feriti tra le forze dell'ordine, mentre la ricostruzione della possibile faida è riferita alle fonti investigative di El Comercio. Efe collega i due episodi a una possibile faida tra famiglie, un'ipotesi investigativa che resta da chiarire.

Le tre fonti citate nel racconto descrivono aspetti diversi della vicenda: l'agenzia Efe inquadra i fatti in un possibile conflitto tra famiglie, il quotidiano El Comercio ricostruisce la sequenza delle chiamate al 112 e il sindacato Jupol riferisce la situazione degli agenti feriti.

Cordone di sicurezza e intervento del sindaco

Dopo l'esplosione l'intera area è stata isolata con un cordone di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i servizi sanitari, mentre il sindaco di Oviedo, Alfredo Canteli, si stava dirigendo verso il luogo dell'accaduto.

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Il fatto che lo zaino sia stato depositato nella cassetta della posta di un edificio residenziale rende l'episodio un rischio diretto per chi abita nel palazzo, oltre che per gli agenti intervenuti. Per il quartiere, la zona resta isolata mentre proseguono i rilievi sul luogo dell'esplosione.

La ricostruzione completa della vicenda è ancora in corso. Restano da chiarire il legame tra la sparatoria che ha coinvolto la 17enne e l'esplosione dello zaino, e la reale natura della presunta faida tra due famiglie indicata da El Comercio.