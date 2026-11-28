Attentato a Kunar, Afghanistan: un'esplosione vicino a una scuola uccide sette studenti e ne ferisce 99. Il deposito di esplosivi apparteneva a società minerarie.

L'esplosione verificatasi il 28 novembre nelle vicinanze di un istituto scolastico nella provincia afghana di Kunar ha provocato la morte di sette studenti e il ferimento di fino a 99 altre persone. L'incidente, avvenuto in un'area ad alta densità abitativa, ha generato allarme immediato tra la popolazione locale e le autorità governative, segnando un evento tragico che ha colpito il tessuto sociale della regione nord-orientale del paese.

Indagine sull'origine dell'esplosione

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Ministero dell'Interno talebano, Abdul Mateen Qani, le prime indagini indicano che l'esplosione ha avuto origine in un deposito di esplosivi situato nelle immediate vicinanze della scuola. Questo magazzino era di proprietà di società minerarie attive nella zona. La provincia di Kunar, che confina con il Pakistan, è nota per essere sede di numerose operazioni minerarie, il che rende la presenza di tali materiali una questione di routine, sebbene non esente da rischi per le comunità circostanti.

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Dettagli sulla localizzazione e contesto

L'attentato si è verificato specificamente nella zona di Andarsir, situata nel distretto di Asadabad. Abdul Mateen Mateen Qani ha precisato che le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per chiarire le circostanze precise dell'evento. Le autorità hanno annunciato che ulteriori dettagli verranno rilasciati solo una volta che il lavoro investigativo sarà stato completato, garantendo così che le informazioni fornite al pubblico siano accurate e verificate.

Impatto e vittime civili

Le vittime dell'esplosione sono principalmente studenti, con un bilancio provvisorio di sette decessi e 99 feriti. L'entità delle vittime evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture scolastiche in regioni caratterizzate da attività industriali e minerarie. L'arrivo dei soccorsi e l'evacuazione dei feriti hanno occupato le forze dell'ordine e il personale sanitario locale, mettendo a dura prova le risorse disponibili in una zona già complessa dal punto di vista logistico e geografico.

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Precedenti simili in Afghanistan

Questo evento non è isolato nel contesto nazionale afghano recente. Nel mese di agosto, un'altra esplosione si è verificata presso un centro educativo nella capitale Kabul. Secondo la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, quell'incidente ha ferito almeno 42 bambini. Un ospedale di Kabul, che ha ricoverato almeno 35 degli studenti feriti, ha confermato che tutti i pazienti avevano un'età compresa tra i 10 e i 14 anni, sottolineando la ricorrente esposizione dei minori a tali rischi.

Prospettive future e sicurezza

Le autorità talebane hanno ribadito il loro impegno nella ricerca dei dettagli completi sull'accaduto. La presenza di esplosivi in depositi vicini a scuole e zone abitate rimane una problematica aperta che richiede attenzione da parte delle autorità competenti. Il caso di Kunar, unito a quelli precedenti a Kabul, ha portato l'attenzione internazionale sulla sicurezza delle scuole e sulla regolamentazione dello stoccaggio di materiali esplosivi nel paese.