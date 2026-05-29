Esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin durante il test: una battuta d'arresto per la corsa allo spazio

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test a fuoco sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, rappresentando un grave ostacolo per l'azienda di Jeff Bezos nella competizione con SpaceX. Nessun ferito tra il personale.

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test a fuoco sulla rampa di lancio presso la base di Cape Canaveral, in Florida, giovedì sera.

L'incidente rappresenta un grave colpo per l'azienda spaziale fondata da Jeff Bezos, che sta cercando di colmare il divario con SpaceX di Elon Musk, prossima alla quotazione in borsa. Il video diffuso da NASASpaceflight, un canale YouTube che trasmette in diretta i lanci dalla Florida, mostra il New Glenn accendersi sulla rampa intorno alle 21:00 ET (01:00 GMT di venerdì) prima di trasformarsi in un'enorme palla di fuoco che si è sollevata verso il cielo, generando una colonna di fiamme e fumo.

Blue Origin ha dichiarato di aver riscontrato un'anomalia, termine tecnico comunemente usato dalle aziende aerospaziali per descrivere un guasto o un'esplosione durante un lancio o un test. In un post su X, la società ha scritto: abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test a fuoco di oggi. Tutto il personale è stato messo in sicurezza. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni.

Il test a fuoco caldo, noto come hot-fire test, prevede l'accensione del motore del razzo mentre questo è ancorato al suolo, per verificarne il funzionamento prima di un lancio vero e proprio. L'esplosione ha distrutto il veicolo e causato danni alla rampa, ma non si registrano feriti tra il personale. Jared Isaacman, miliardario e comandante della missione Polaris Dawn, ha commentato su X: il volo spaziale non perdona e sviluppare una nuova capacità di lancio pesante è estremamente difficile.

Lavoreremo con i nostri partner per supportare un'indagine approfondita su questa anomalia, valutare gli impatti sulle missioni a breve termine e tornare a lanciare razzi. Ha aggiunto che la NASA fornirà informazioni su eventuali ripercussioni sui programmi Artemis e Moon Base. Proprio questa settimana, la NASA aveva assegnato a Blue Origin un contratto da 188 milioni di dollari per trasportare rover sulla superficie lunare utilizzando il suo lander cargo senza equipaggio Mark 1, nell'ambito delle missioni di esplorazione lunare Artemis.

Bezos ha commentato su X: giornata molto dura, ma ricostruiremo tutto ciò che deve essere ricostruito e torneremo a volare. Ne vale la pena. La competizione tra SpaceX e Blue Origin si intensifica mentre entrambe le aziende corrono per riportare l'uomo sulla Luna entro il 2030, prima della prevista missione con equipaggio cinese.

SpaceX, che ha annunciato la sua intenzione di quotarsi in borsa all'inizio di maggio, diventando potenzialmente il primo debutto da trilione di dollari negli Stati Uniti, ha anche subito battute d'arresto. Nel giugno dello scorso anno, il suo enorme veicolo spaziale Starship è esploso in una palla di fuoco durante un test in Texas.

Tuttavia, SpaceX ha avuto un successo parziale nel suo dodicesimo volo di prova della scorsa settimana, dispiegando un gruppo di satelliti finti ed eseguendo un ammaraggio controllato nell'Oceano Indiano, ma non è riuscita a ottenere un atterraggio controllato del booster Super Heavy, che è caduto nel Golfo del Messico. Musk ha risposto su X a un video dell'esplosione di Blue Origin scrivendo: molto sfortunato. I razzi sono difficili.

Blue Origin aveva dichiarato mercoledì che stava preparando il razzo New Glenn per lanciare 48 satelliti Amazon Leo in orbita terrestre bassa, parte degli sforzi per costruire una costellazione a banda larga in grado di rivaleggiare con la rete Starlink di Musk. Non è stata fornita una data di lancio.

L'azienda ha speso miliardi di dollari e circa un decennio per sviluppare New Glenn, un razzo alto 29 piani con un primo stadio riutilizzabile destinato a competere con la flotta Falcon di SpaceX e il suo più potente Starship. La Federal Aviation Administration statunitense ha dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente, ma ha aggiunto che esula dalle sue competenze e non ha avuto impatto sul traffico aereo della regione





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