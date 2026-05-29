Esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin durante test di accensione

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test di accensione statica a Cape Canaveral. Tutto il personale è al sicuro. L'azienda indaga sulle cause, mentre Jeff Bezos promette di ricostruire e proseguire. L'incidente segue un precedente fallimento missione e mette a rischio il progetto Kuiper di Amazon.

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test di accensione statica sulla rampa di lancio presso Cape Canaveral, in Florida. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:00 ora locale (01:00 UTC) e ha generato una violenta palla di fuoco che ha avvolto il lanciatore.

L'azienda fondata da Jeff Bezos ha immediatamente comunicato tramite un post su X: abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test odierno, ma tutto il personale è al sicuro e presente all'appello. Forniremo ulteriori dettagli non appena disponibili. Le immagini diffuse sui social media mostrano una densa nube di fumo che fuoriesce dalla base del razzo, seguita da un'esplosione che ha distrutto il veicolo.

Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute, ma Blue Origin ha già avviato un'indagine interna per determinare le ragioni del fallimento. Questa esplosione rappresenta un ulteriore intoppo per Blue Origin, che aveva già subito un precedente fallimento durante la missione di collocamento di un satellite per comunicazioni in orbita corretta. In quell'occasione, il razzo New Glenn non era riuscito a posizionare il carico nella traiettoria prevista, portando all'avvio di un'indagine e a ritardi nel programma.

L'azienda puntava a lanciare 48 satelliti per conto di Amazon nell'ambito del progetto Kuiper, un'iniziativa per espandere la copertura internet a banda larga a livello globale. L'esplosione di oggi mette a rischio la tempistica di queste missioni e solleva interrogativi sull'affidabilità del razzo New Glenn, che finora ha accumulato solo due voli, entrambi con esiti problematici.

Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin e proprietario di Amazon, ha commentato l'incidente con un messaggio su X: è troppo presto per conoscere la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È una giornata difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena. La dichiarazione evidenzia la determinazione dell'azienda a superare le difficoltà, nonostante le crescenti pressioni del settore aerospaziale concorrenziale.

Blue Origin ha investito miliardi nello sviluppo del New Glenn, un razzo riutilizzabile progettato per competere con SpaceX e altri operatori. L'esplosione potrebbe comportare ulteriori ritardi nei test e nelle certificazioni, allungando i tempi di attesa per i clienti commerciali e governativi. Nel frattempo, la comunità scientifica e gli esperti del settore osserveranno con attenzione gli sviluppi delle indagini, fondamentali per garantire la sicurezza delle future missioni





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