Esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin: un duro colpo per l'impresa spaziale di Bezos

Il 28 maggio, un razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio durante un test, in una battuta d'arresto per l'impresa spaziale di Jeff Bezos che cerca di ridurre il divario con SpaceX di Elon Musk. Blue Origin ha dichiarato di aver riscontrato un'anomalia durante il test hotfire di oggi. Tutto il personale è stato rintracciato. Forniremo aggiornamenti non appena ne sapremo di più

Una vista aerea dell'impianto di produzione di Blue Origin presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida, Stati Uniti, 6 aprile 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Foto d'archivio.

Una notizia tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. Il 28 maggio, un razzo New Glenn di Blue Origin è drammaticamente esploso sulla rampa di lancio durante un test, in una battuta d'arresto per l'impresa spaziale di Jeff Bezos che cerca di ridurre il divario con SpaceX di Elon Musk.

Il video pubblicato da NASASpaceflight, un canale YouTube che trasmette in diretta i lanci dalla Florida, ha mostrato il New Glenn accendersi sulla rampa di lancio intorno alle 21:00 ET (02:00 GMT di venerdì) prima di esplodere in un'enorme palla di fuoco che si è propagata verso il cielo, mandando in aria un imponente pennacchio di fiamme e fumo. Blue Origin ha dichiarato di aver riscontrato un'anomalia durante il test hotfire di oggi. Tutto il personale è stato rintracciato. Forniremo aggiornamenti non appena ne sapremo di pi





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