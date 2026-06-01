Esplosione devasta villaggio controllato da ribelli in Birmania: almeno 55 morti

Una potente detonazione di esplosivi stoccati dall'Esercito di Liberazione Nazionale di Ta'ang ha causato decine di vittime e distruzione totale nel villaggio di Kaung Tat, al confine con la Cina. La成交 highlights i rischi delle operazioni minerarie illegali in zone di conflitto.

Il primo giugno 2026, una potente esplosione ha devastato il villaggio di Kaung Tat , nella regione settentrionale della Birmania , vicino al confine con la Cina .

L incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, è stato causato dalla detonazione di un deposito di esplosivi gestito dall'Esercito di Liberazione Nazionale di Ta'ang (TNLA), uno dei gruppi ribelli attivi nel paese. Secondo quanto riferito da testimoni e media locali, il bilancio delle vittime è di almeno cinquantaacinque morti, con numerosi feriti e una distruzione massiccia dell'area. La ricerca di eventuali sopravvissuti è proseguita per ore tra le macerie, con l'impiego di mezzi pesanti come escavatrici per rimuovere le macerie.

Il portavoce del TNLA ha confermato che gli esplosivi erano stoccati per operazioni di mining, inclusa l'estrazione di terre rare, una risorsa strategica per l'economia del conflitto. Tuttavia, il gruppo non ha fornito un bilancio ufficiale e non ha risposto alle richieste di commento immediato.

Il villaggio, sotto il controllo del TNLA che rispetta un cessate il fuoco con la giunta militare, è stato in gran parte raso al suolo: le case vicine al centro dell'esplosione sono completamente collassate,alcune con vittime sepolte sotto cumuli di detriti. Un residente, Moe Z, ha descritto una scena apocalittica, con corpi e arti disseminati e un enorme cratere nel luogo del deposito.

L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di stoccaggio di materiali esplosivi in zone abitate e sulla gestione delle risorse minerarie da parte delle fazioni armate, in un contesto di guerra civile iniziata nel 2021 con il colpo di stato militare che ha rimosso il governo civile di Aung San Suu Kyi





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