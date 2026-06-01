Esplosione devastante in una fabbrica di fuochi d'artificio a Malta: danni estesi, due feriti lievi e indagini in corso

Una potente esplosione ha distrutto una fabbrica di fuochi d'artificio a Malta. L'incidente ha causato danni infrastrutturali, animali morti e due feriti lievi. Indagini in corso per accertare le cause, precedente incidente nello stesso stabilimento nel 2018.

Paura e distruzione a Malta nella mattinata di lunedì, quando una potente esplosione ha devastato una fabbrica di fuochi d'artificio situata nella zona di Salina-Magħtab , lungo Triq il-Qadi.

Il boato, avvenuto intorno alle 6:30, è stato percepito a chilometri di distanza, seguito da una serie di scoppi secondari e da una densa colonna di fumo che si è alzata nel cielo dell'isola. L'onda d'urto ha investito le abitazioni circostanti con violenza inaudita, causando danni ingenti a infrastrutture e proprietà.

Le autorità maltesi hanno subito confermato che tutti i lavoratori dipendenti e i residenti della zona sono stati rintracciati: nessun operatore autorizzato si trovava all'interno dello stabilimento al momento della deflagrazione. Tuttavia, due uomini di 47 e 67 anni, residenti a St Paul's Bay e intenti a lavorare nei campi vicini, sono rimasti feriti in modo lieve e traumatizzati. Trasportati al Mater Dei Hospital, sono stati dimessi dopo le cure.

L'esplosione ha scosso letteralmente il territorio: finestre infrante, porte divelte, auto danneggiate e detriti sparsi sulle strade. Molti residenti hanno raccontato di aver visto gli infissi piegarsi e di aver percepito le case tremare, un effetto della pressione generata dalla deflagrazione. Le forze dell'ordine e la Protezione civile hanno quindi istituito una zona di sicurezza, invitando gli automobilisti a evitare le arterie vicine alla fabbrica per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

L'allarme si è esteso anche alle aziende agricole della zona. Alcuni allevatori hanno segnalato la morte di animali, danni strutturali alle stalle e un grave stato di shock per il bestiame superstite. La MaYA Foundation, impegnata a supporto degli agricoltori locali, ha chiesto un intervento immediato delle autorità, non appena l'area sarà dichiarata sicura, per valutare l'entità dei danni e assistere le famiglie colpite dall'incidente. Sul posto sono intervenuti polizia, Protezione civile, Forze armate e personale medico.

L'inchiesta giudiziaria, affidata al magistrato Joe Mifsud, punta a fare luce sulle cause dell'incidente. La memoria collettiva della zona è segnata da un precedente drammatico: la stessa fabbrica era già stata teatro di un grave incidente nel maggio 2018, quando un'esplosione provocò feriti gravi e la morte di uno dei lavoratori il giorno successivo. Questo precedente solleva interrogativi sulla sicurezza degli stabilimenti che manipolano materiale esplosivo e sulla regolamentazione degli impianti.

Le autorità dovranno ora verificare il rispetto delle norme anti-infortunistiche e l'idoneità della struttura, considerando la vicinanza di aree residenziali e agricole. La comunità locale, scossa dall'accaduto, chiede risposte certe e misure preventive per evitare che tragedie simili possano ripetersi. L'incidente ha inoltre riacceso il dibattito nazionale sulla locazione di attività pericolose in prossimità di centri abitati e sulla pianificazione urbanistica, temi che saranno probabilmente al centro del dibattito politico nelle prossime settimane.

La ricostruzione degli eventi procede con cautela: gli inquireenti dovranno accertare se l'esplosione sia stata accidentale o riconducibile a negligenze, manomissioni o cause tecniche. Per il momento, l'area rimane sotto sequesto e le famiglie sfollate attendono di poter rientrare nelle proprie case, una volta accertata la stabilità degli edifici. L'incidente di Malta ricorda, per proporzioni e impatto, altri disastri industriali avvenuti in Europa, e sottolinea la necessità di controlli rigorosi e di piani di emergenza efficaci





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