Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Esplosione devastante in una fabbrica di fuochi d'artificio a Malta: danni estesi, due feriti lievi e indagini in corso

Cronaca News

Esplosione devastante in una fabbrica di fuochi d'artificio a Malta: danni estesi, due feriti lievi e indagini in corso
MaltaEsplosioneFabbrica Fuochi D'artificio
📆6/1/2026 10:57 AM
📰Today_it
174 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 72%

Una potente esplosione ha distrutto una fabbrica di fuochi d'artificio a Malta. L'incidente ha causato danni infrastrutturali, animali morti e due feriti lievi. Indagini in corso per accertare le cause, precedente incidente nello stesso stabilimento nel 2018.

Paura e distruzione a Malta nella mattinata di lunedì, quando una potente esplosione ha devastato una fabbrica di fuochi d'artificio situata nella zona di Salina-Magħtab , lungo Triq il-Qadi.

Il boato, avvenuto intorno alle 6:30, è stato percepito a chilometri di distanza, seguito da una serie di scoppi secondari e da una densa colonna di fumo che si è alzata nel cielo dell'isola. L'onda d'urto ha investito le abitazioni circostanti con violenza inaudita, causando danni ingenti a infrastrutture e proprietà.

Le autorità maltesi hanno subito confermato che tutti i lavoratori dipendenti e i residenti della zona sono stati rintracciati: nessun operatore autorizzato si trovava all'interno dello stabilimento al momento della deflagrazione. Tuttavia, due uomini di 47 e 67 anni, residenti a St Paul's Bay e intenti a lavorare nei campi vicini, sono rimasti feriti in modo lieve e traumatizzati. Trasportati al Mater Dei Hospital, sono stati dimessi dopo le cure.

L'esplosione ha scosso letteralmente il territorio: finestre infrante, porte divelte, auto danneggiate e detriti sparsi sulle strade. Molti residenti hanno raccontato di aver visto gli infissi piegarsi e di aver percepito le case tremare, un effetto della pressione generata dalla deflagrazione. Le forze dell'ordine e la Protezione civile hanno quindi istituito una zona di sicurezza, invitando gli automobilisti a evitare le arterie vicine alla fabbrica per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

L'allarme si è esteso anche alle aziende agricole della zona. Alcuni allevatori hanno segnalato la morte di animali, danni strutturali alle stalle e un grave stato di shock per il bestiame superstite. La MaYA Foundation, impegnata a supporto degli agricoltori locali, ha chiesto un intervento immediato delle autorità, non appena l'area sarà dichiarata sicura, per valutare l'entità dei danni e assistere le famiglie colpite dall'incidente. Sul posto sono intervenuti polizia, Protezione civile, Forze armate e personale medico.

L'inchiesta giudiziaria, affidata al magistrato Joe Mifsud, punta a fare luce sulle cause dell'incidente. La memoria collettiva della zona è segnata da un precedente drammatico: la stessa fabbrica era già stata teatro di un grave incidente nel maggio 2018, quando un'esplosione provocò feriti gravi e la morte di uno dei lavoratori il giorno successivo. Questo precedente solleva interrogativi sulla sicurezza degli stabilimenti che manipolano materiale esplosivo e sulla regolamentazione degli impianti.

Le autorità dovranno ora verificare il rispetto delle norme anti-infortunistiche e l'idoneità della struttura, considerando la vicinanza di aree residenziali e agricole. La comunità locale, scossa dall'accaduto, chiede risposte certe e misure preventive per evitare che tragedie simili possano ripetersi. L'incidente ha inoltre riacceso il dibattito nazionale sulla locazione di attività pericolose in prossimità di centri abitati e sulla pianificazione urbanistica, temi che saranno probabilmente al centro del dibattito politico nelle prossime settimane.

La ricostruzione degli eventi procede con cautela: gli inquireenti dovranno accertare se l'esplosione sia stata accidentale o riconducibile a negligenze, manomissioni o cause tecniche. Per il momento, l'area rimane sotto sequesto e le famiglie sfollate attendono di poter rientrare nelle proprie case, una volta accertata la stabilità degli edifici. L'incidente di Malta ricorda, per proporzioni e impatto, altri disastri industriali avvenuti in Europa, e sottolinea la necessità di controlli rigorosi e di piani di emergenza efficaci

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Today_it /  🏆 12. in İT

Malta Esplosione Fabbrica Fuochi D'artificio Salina-Magħtab Danni Feriti Indagini Incidente 2018

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maestro arrestato per abusi su minori: le indagini si allargano ad altre vittimeMaestro arrestato per abusi su minori: le indagini si allargano ad altre vittimeUn insegnante di circa 30 anni è stato arrestato mentre era in classe con l'accusa di molestie su due bambini. I carabinieri sospettano che le vittime siano almeno sei. L'inchiesta è coordinata dalle pm Stagnaro e Mannella.
Read more »

Esplosione davanti casa cronista nel Vicentino, in lettera riferimenti a don Patriciello e MeloniEsplosione davanti casa cronista nel Vicentino, in lettera riferimenti a don Patriciello e MeloniIntimidazione nella serata di ieri al cronista Adriano Cappellari, da tempo si occupa di Caivano
Read more »

Bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari: esplosione nella notte a Enego, indagini in corsoBottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari: esplosione nella notte a Enego, indagini in corsoAttentato nella notte a Enego: bottiglie incendiarie e bombolette di gas davanti all'abitazione del cronista che indagava su Caivano.
Read more »

Esplosione di una bomba della Seconda Guerra Mondiale in IndonesiaEsplosione di una bomba della Seconda Guerra Mondiale in IndonesiaUn ordigno della Seconda Guerra Mondiale è esploso improvvisamente in un villaggio di pescatori in Indonesia, causando almeno 5 morti e quasi 20 feriti.
Read more »



Render Time: 2026-06-01 13:57:00