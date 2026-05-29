Esplosione devastante per il razzo New Glenn di Blue Origin: nessun ferito, ma futuro incerto

Il potente lanciatore New Glenn della compagnia spaziale di Jeff Bezos esplode durante i test sulla rampa di lancio. Jeff Bezos rassicura: tutto il personale è in salvo. L'incidente mette a rischio le prossime missioni, tra cui il modulo lunare Blue Moon per il programma Artemis.

Nella notte, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio durante un test di rifornimento. L'incidente ha generato una palla di fuoco che ha invaso il Pad di partenza, senza causare feriti.

Jeff Bezos ha dichiarato su X: 'Tutto il personale è in salvo, non manca nessuno all'appello. È troppo presto per conoscere la causa principale, ma stiamo già lavorando per individuarla. È una giornata molto difficile, ma ricostruiremo quello che deve essere ricostruito e torneremo a volare. Ne vale la pena.

' L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di rifornimento, quando una nube di vapore anomala ha preceduto il deflagrare del combustibile criogenico a base di metano e ossigeno liquidi. Le cause sono ancora da accertare, ma si sospetta una perdita di carburante. Il New Glenn è un lanciatore pesante alto 98 metri con un diametro di 7 metri, progettato per missioni commerciali e governative, non per il turismo spaziale come il New Shepard.

Il suo debutto spaziale era avvenuto con successo a gennaio 2025, sebbene senza recupero del secondo stadio. Il secondo lancio, a novembre 2025, era stato perfetto, con l'invio della sonda Escapade verso Marte.

Tuttavia, ad aprile 2026, un problema al secondo stadio aveva compromesso una missione. Ora questo incidente a terra rappresenta un grave colpo per Blue Origin e per i piani ambiziosi del fondatore Jeff Bezos. L'incidente mette a rischio diverse missioni future, tra cui il lancio del modulo lunare Blue Moon senza equipaggio, previsto per novembre 2026, destinato a testare le capacità di allunaggio per il programma Artemis.

Il modulo Blue Moon di tipo MK-2 è parte integrante del piano NASA per riportare l'uomo sulla Luna, con l'obiettivo di Artemis 3, la cui data è attualmente fissata per fine 2027. Il ritardo potrebbe estendersi anche al progetto Kuiper di Amazon, una costellazione di satelliti per internet a banda larga, in diretta concorrenza con Starlink di SpaceX.

Nonostante le difficoltà, Bezos ha promesso che la compagnia ricostruirà e tornerà a volare, sottolineando l'importanza di superare gli ostacoli per il progresso spaziale





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