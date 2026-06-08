Un'esplosione di gas ha ucciso sei persone e ne ha ferite cinque in una stazione di rifornimento di gas liquido nella regione meridionale di Kashkadarya, in Uzbekistan.
Un' esplosione di gas ha ucciso sei persone e ne ha ferite cinque in una stazione di rifornimento di gas liquido nella regione meridionale di Kashkadarya , in Uzbekistan .
Un incendio scoppiato in seguito all'esplosione ha danneggiato anche quattro veicoli, tra cui due camion per il trasporto del gas e due serbatoi sotterranei per lo stoccaggio del carburante. In Uzbekistan, oltre al gas naturale distribuito tramite tubature, molte aziende e famiglie utilizzano il gas di petrolio liquido.
La stazione di rifornimento di gas liquido dove è avvenuta l'esplosione è un luogo comune per i residenti della regione, che utilizzano il gas di petrolio liquido per riscaldare le loro case e cucinare. Tuttavia, le stazioni di rifornimento di gas liquido sono anche un punto di riferimento per i trasportatori di gas, che utilizzano i camion per trasportare il gas da una regione all'altra.
L'esplosione di gas nella stazione di rifornimento di Kashkadarya è stata causata da una combinazione di fattori, tra cui la presenza di gas di petrolio liquido in eccesso nella stazione e la mancanza di misure di sicurezza adeguata. Secondo le autorità uzbekiste, l'esplosione è stata causata da un errore umano, mentre secondo i residenti della regione, l'esplosione è stata causata da una combinazione di fattori, tra cui la mancanza di misure di sicurezza adeguata e la presenza di gas di petrolio liquido in eccesso nella stazione.
In ogni caso, l'esplosione di gas nella stazione di rifornimento di Kashkadarya è stata un evento tragico che ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte e per la comunità locale. Le autorità uzbekiste hanno aperto un'indagine per determinare le cause dell'esplosione e hanno assicurato che le stazioni di rifornimento di gas liquido della regione saranno dotate di misure di sicurezza aggiuntive per prevenire future esplosioni
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