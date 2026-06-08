Un'esplosione di gas ha ucciso sei persone e ne ha ferite cinque in una stazione di rifornimento di gas liquido nella regione meridionale di Kashkadarya, in Uzbekistan.

Un' esplosione di gas ha ucciso sei persone e ne ha ferite cinque in una stazione di rifornimento di gas liquido nella regione meridionale di Kashkadarya , in Uzbekistan .

Un incendio scoppiato in seguito all'esplosione ha danneggiato anche quattro veicoli, tra cui due camion per il trasporto del gas e due serbatoi sotterranei per lo stoccaggio del carburante. In Uzbekistan, oltre al gas naturale distribuito tramite tubature, molte aziende e famiglie utilizzano il gas di petrolio liquido.

La stazione di rifornimento di gas liquido dove è avvenuta l'esplosione è un luogo comune per i residenti della regione, che utilizzano il gas di petrolio liquido per riscaldare le loro case e cucinare. Tuttavia, le stazioni di rifornimento di gas liquido sono anche un punto di riferimento per i trasportatori di gas, che utilizzano i camion per trasportare il gas da una regione all'altra.

L'esplosione di gas nella stazione di rifornimento di Kashkadarya è stata causata da una combinazione di fattori, tra cui la presenza di gas di petrolio liquido in eccesso nella stazione e la mancanza di misure di sicurezza adeguata. Secondo le autorità uzbekiste, l'esplosione è stata causata da un errore umano, mentre secondo i residenti della regione, l'esplosione è stata causata da una combinazione di fattori, tra cui la mancanza di misure di sicurezza adeguata e la presenza di gas di petrolio liquido in eccesso nella stazione.

In ogni caso, l'esplosione di gas nella stazione di rifornimento di Kashkadarya è stata un evento tragico che ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte e per la comunità locale. Le autorità uzbekiste hanno aperto un'indagine per determinare le cause dell'esplosione e hanno assicurato che le stazioni di rifornimento di gas liquido della regione saranno dotate di misure di sicurezza aggiuntive per prevenire future esplosioni





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esplosione Di Gas Stazione Di Rifornimento Di Gas Liquido Kashkadarya Uzbekistan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esplosione a Porto Sant'Elpidio: crolla palazzina, due morti e dispersiUna violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Bilancio: due morti, due feriti e una donna dispersa ritrovata senza vita nel pomeriggio. In corso le operazioni di soccorso con squadre specializzate, unità cinofile e droni. La comunità locale sotto shock, indagini in corso per accertare le cause.

Read more »

Crollo palazzina per esplosione gas a Porto Sant'Elpidio: tre mortiUn'esplosione seguita dal crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio ha provocato tre vittime, tra cui madre e figlio. In corso le indagini per accertare le cause della fuga di gas.

Read more »

Crolla una palazzina per una fuga di gas, tre morti e due feritiL'esplosione a Porto sant'Elpidio. Il cordoglio della premier Meloni (ANSA)

Read more »

Russia, la denuncia di Mosca: 'Drone ucraino ha colpito treno passeggeri in viaggio verso la Crimea'In Russia, un treno passeggeri in viaggio verso la Crimea è stato colpito da un drone ucraino: l'esplosione ha provocato la morte del macchinista

Read more »