Esplosione di un missile Blue Origin durante i test di lancio a Cape Canaveral

Un razzo di Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla rampa di lancio in Florida. L'azienda di Jeff Bezos conferma che il personale è al sicuro e avvia le indagini sull'incidente.

Un missile dell'azienda spaziale Blue Origin , fondata da Jeff Bezos , è esploso durante una fase di test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral , in Florida.

L'incidente è avvenuto mentre il razzo si trovava sulla piattaforma di lancio, e l'azienda ha confermato l'esplosione durante il test di accensione in un breve comunicato pubblicato su X. Dal video diffuso si vede una grande nube di fumo che si alza da sotto il razzo. L'azienda ha assicurato che tutto il personale è presente e al sicuro, ringraziando i primi soccorritori, gli ingegneri e le squadre di lancio per la risposta rapida.

Il deputato della Florida Mike Haridopolos, il cui distretto include Cape Canaveral, ha dichiarato di essere in contatto con l'amministratore della NASA, Jared Isaacman, riguardo all'esplosione. L'esplosione riguarda un razzo di proprietà del miliardario Jeff Bezos. Il mese scorso, il razzo New Glenn di Blue Origin aveva fallito la missione di posizionare un satellite per le comunicazioni nell'orbita corretta, avviando un'indagine. Il razzo coinvolto nell'incidente odierno è alto 98 metri.

Bezos, commentando l'accaduto su X, ha definito l'incidente "molto spiacevole" ma ha sottolineato che l'azienda ricostruirà tutto il necessario per tornare a volare, affermando che ne vale la pena. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei test di lancio e sulla resilienza dei programmi spaziali commerciali di fronte a insuccessi. Blue Origin, in competizione con altre aziende private come SpaceX, ha affrontato Diverse sfide tecniche nel corso degli anni.

Questo incidente potrebbe influire sui piani futuri dell'azienda e sui rapporti con la NASA, soprattutto dopo il recente insuccesso di New Glenn. Le autorità locali e federali probabilmente avvieranno un'indagine approfondita per determinare la causa dell'esplosione e valutare le misure cautelative necessarie. Nonostante il contrattempo, Bezos e il management di Blue Origin sembrano determinati a proseguire con lo sviluppo dei loro veicoli di lancio, puntando su un rapido ritorno alle operazioni





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