Esplosione di una bomba della Seconda Guerra Mondiale in Indonesia

Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale è esploso improvvisamente in un villaggio di pescatori in Indonesia, causando almeno 5 morti e quasi 20 feriti.

Un boato improvviso, una palla di fuoco che squarcia il cielo e poi il silenzio, interrotto solo dalle grida. Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale , rimasto sepolto e silenzioso per oltre ottant'anni, è esploso improvvisamente in un villaggio di pescatori in Indonesia .

Il bilancio è drammatico: almeno 5 morti, quasi 20 feriti e un intero quartiere cancellato. L'inferno si è scatenato nella remota regione di Papua. La bomba si trovava sotto una di quelle tipiche case su palafitte che affacciano sull'acqua. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la detonazione è stata violentissima: dopo l'esplosione si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Si sospetta che ad innescare la detonazione sia stato il maldestro tentativo di un residente di estrarre l'esplosivo per fabbricare una bomba per pesci. Tuttavia, sfortunatamente, quel mortaio ad alto potenziale esplosivo si è rivelato ancora attivo, innescando immediatamente un'esplosione massiccia che ha raso al suolo l'area. La violenza dell'onda d'urto ha letteralmente polverizzato nove abitazioni.

Al momento il bilancio delle vittime è provvisorio: oltre ai cinque corpi recuperati e ai venti feriti portati d'urgenza in ospedale, i soccorritori stanno scavando tra le macerie e nel fango alla ricerca di almeno tre persone che risultano ancora disperse. Questo tragico evento solleva un problema enorme e spesso dimenticato: i residuati bellici. Durante gli anni '40, l'Indonesia (che all'epoca si chiamava Indie Orientali Olandesi) è stata uno dei teatri di scontro più violenti del Pacifico.

Le forze giapponesi avevano occupato l'area, e gli Alleati scatenarono una controffensiva massiccia per riconquistarla, sganciando tonnellate di bombe. Molti di quegli ordigni non sono mai esplosi, finendo inghiottiti dalla foresta o dal fango delle coste. Oggi, a distanza di quasi un secolo, quelle 'bombe fantasma' continuano a uccidere





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