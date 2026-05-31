Esplosione in Myanmar: almeno 55 morti, secondo ribelli fu incidente minerario

Almeno 55 persone sono morte in un'esplosione nel villaggio di Kaung Tat, in Myanmar. L'Esercito di Liberazione Nazionale Ta'ang attribuisce l'accaduto a materiale esploso accidentalmente in un sito minerario. Il gruppo ribelle ha promesso indagini e sostegno alle famiglie.

Almeno 55 persone sono rimaste uccise in una violenta esplosione avvenuta nel villaggio di Kaung Tat, nella regione dello Stato Shan settentrionale in Myanmar , al confine con la Cina.

L'incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale, ha sconvolto la comunità locale e ha attirato l'attenzione internazionale. Secondo l'Esercito di Liberazione Nazionale Ta'ang (TNLA), che controlla l'area e combatte da tempo la giunta militare birmana, l'esplosione sarebbe stata causata dall'accensione accidentale di materiale conservato per attività minerarie. Il TNLA ha espresso profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e ha dichiarato che avvierà un'indagine per accertare le responsabilità, promettendo che i colpevoli saranno puniti.

Fonti locali, tra cui la BBC e l'agenzia Shwe Phee Myay, hanno riferito che il bilancio provvisorio è di 55 morti, di cui 25 donne e 30 uomini, oltre a decine di feriti, molti dei quali in gravi condizioni. L'esplosione è avvenuta in un contesto di guerra civile che dura da oltre tre anni, dopo il colpo di stato del 2021 che ha rovesciato il governo democraticamente eletto di Aung San Suu Kyi.

La regione settentrionale dello Stato Shan è un'area strategica, ricca di risorse minerarie e teatro di scontri tra la giunta e diverse milizie etniche, tra cui il TNLA, che rappresenta la minoranza Palaung. Il villaggio di Kaung Tat si trova vicino al confine cinese, una zona in cui il contrabbando di minerali preziosi come giada e rame è diffuso. L'esplosione potrebbe essere legata a depositi illegali di esplosivi utilizzati per l'estrazione mineraria, ma non sono escluse altre ipotesi.

Il TNLA ha assicurato che i feriti verranno curati in ospedali da campo e che saranno forniti aiuti umanitari alle famiglie colpite, ma le infrastrutture sanitarie nella regione sono molto limitate a causa del conflitto. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale. Organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto un'indagine indipendente, mentre la giunta militare non ha ancora commentato l'accaduto.

Nel frattempo, il TNLA ha ribadito la sua disponibilità a collaborare con le autorità locali per garantire che tragedie simili non si ripetano. L'esplosione di Kaung Tat mette in luce i rischi legati all'uso incontrollato di esplosivi in una zona di guerra, dove le attività minerarie spesso si svolgono al di fuori di qualsiasi controllo normativo. Le comunità locali, già provate dal conflitto, si trovano ora ad affrontare una nuova emergenza.

Gli operatori umanitari stanno cercando di raggiungere la zona, ma i combattimenti in corso rendono difficili gli spostamenti. La speranza è che l'indagine del TNLA possa fare chiarezza e che vengano messe in atto misure per prevenire ulteriori incidenti





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