Esplosione nello stabilimento Habas: 3 morti e 10 dispersi ad Izmir

Un grave incidente nello stabilimento siderurgico Habas ad Izmir ha causato 3 decessi, 14 feriti e 10 dispersi. Ecco i dettagli sull'esplosione e le operazioni di soccorso.

Un devastante incidente industriale si è verificato il 9 novembre presso lo stabilimento siderurgico Habas, situato nel distretto di Aliaga nella provincia costiera di Izmir, in Turchia. L'evento ha provocato la morte di tre lavoratori e ha lasciato dieci persone disperse sotto le macerie, mentre quattordici altri operai hanno riportato ferite di varia entità.

Dettagli Tecnici dell'Incidente a Izmir

L'esplosione è avvenuta intorno all'ora di mezzogiorno locale, corrispondente alle ore 09:00 GMT, durante le operazioni di produzione. Secondo le prime ricostruzioni fornite dall'ufficio del governatore, il crollo è stato innescato dalla rottura strutturale di una gru a ponte. La gru è caduta direttamente all'interno di un forno ad arco mentre era in corso la colata dell'acciaio liquido, generando un'esplosione di vaste proporzioni.

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Scenografia delle Macerie e Polvere Grigia

Le immagini trasmesse in diretta dalle emittenti televisive locali hanno mostrato l'immediatezza della tragedia: grandi pennacchi di polvere grigia si sono alzati sopra lo stabilimento, oscurando l'area circostante e complicando le operazioni di risposta immediata. La nube di polvere e detriti ha segnato il punto zero dell'esplosione, rendendo visivamente drammatica la scala del disastro industriale che ha colpito la zona industriale di Aliaga.

Situazione Sanitaria e Ricoveri in Turchia

I lavoratori feriti sono stati immediatamente trasferiti in diversi ospedali della regione di Izmir per ricevere cure mediche urgenti. L'ufficio del governatore ha precisato che, tra i quattordici ricoverati, tre versano in condizioni gravi, richiedendo monitoraggio intensivo. La situazione sanitaria rimane fluida mentre le strutture ospedaliere si organizzano per gestire il carico di pazienti arrivati contemporaneamente dalla scena dell'incidente.

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Operazioni di Ricerca e Soccorso Attive

Al momento del comunicato, le operazioni di ricerca e soccorso erano ancora in corso per localizzare le dieci persone ancora intrappolate sotto le macerie. I soccorritori lavorano con estrema cautela per evitare ulteriori crolli strutturali mentre cercano di liberare i colleghi sepolti. La precisione delle operazioni è fondamentale dato che la struttura dello stabilimento potrebbe aver subito danni complessi dovuti al calore del forno ad arco e al peso della gru caduta.

Impatto sul Settore Siderurgico Turco

Questo evento sottolinea i rischi operativi nel settore siderurgico ad alta intensità come quello gestito da Habas. L'azienda, nota per la produzione di acciaio e ferro, sta fronteggiando una crisi operativa che potrebbe avere ripercussioni sulla produzione locale. Le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per determinare le cause esatte del cedimento strutturale della gru e valutare le responsabilità di sicurezza.