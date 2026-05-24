Esplosione su binario ferroviario a Quetta uccide almeno ventiquattro persone

Una violenta esplosione ha deragliato un treno merci a Quetta, provocando la morte di ventiquattro persone e ferendo più di cinquanta. Le autorità hanno avviato un’indagine e promesso ulteriori misure di sicurezza nella regione.

Una violenta esplosione è avvenuta nella mattinata di domenica 24 maggio 2026 lungo le rotaie della linea ferroviaria di Quetta , una delle principali città del territorio di Baluchistan nel Pakistan sud‑occidentale.

Secondo le autorità locali l’incidente ha provocato la morte di almeno ventiquattro persone e ha ferito più di cinquanta altri, molti dei quali trasferiti d’urgenza negli ospedali più vicini. Il veicolo coinvolto era un treno merci che trasportava materiale di natura industriale; l’esplosione ha provocato il deraglio del convoglio, spargendo vagoni per diversi metri e creando un caos immediato sul posto.

Dopo il boom iniziale si sono sentiti colpi di arma da fuoco, segno di un possibile attacco coordinato o di una successiva azione di copertura, come riportato dai corrispondenti di Al Jazeera. I residenti di Quetta hanno lasciato le proprie case per assistere ai soccorsi, formando lunghi filari di persone che osservavano i vigili del fuoco, i medici e i membri delle forze di sicurezza impegnati nella ricerca di eventuali sopravvissuti tra le lamiere contorte.

Numerosi testimoni hanno raccontato di aver udito un forte boato seguito da un lampo di fiamma, che ha lasciato i passanti attoniti e spaventati. I primi soccorsi sono arrivati in pochi minuti grazie alla prontezza delle unità di pronto intervento della città, ma la complessità della scena, con rottami sparsi e la presenza di fuoco residuo, ha reso difficile il lavoro di estrazione.

Le squadre di emergenza hanno utilizzato attrezzature specializzate per rimuovere le macerie e hanno avviato un triage sul posto per separare i feriti critici da quelli con lesioni meno gravi. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per determinare le cause dell’attacco, mentre il governo federale ha promesso un sostegno immediato alle vittime e alle loro famiglie.

Il ministro degli Interni ha tenuto una conferenza stampa, sottolineando che l’attacco si inserisce in un più ampio contesto di instabilità nella regione del Baluchistan, dove gruppi armati separatisti hanno spesso colpito infrastrutture strategiche. Ha inoltre annunciato che verranno rafforzate le misure di sicurezza lungo le linee ferroviarie e che i responsabili saranno perseguiti con la massima severità.

Nel frattempo le organizzazioni umanitarie hanno avviato campagne di raccolta fondi per assistere i feriti e per fornire aiuti alle famiglie colpite dalla tragedia. La comunità internazionale ha espresso cordoglio per le vittime e ha condannato l’uso della violenza contro obiettivi civili, invitando le parti coinvolte a rispettare il diritto internazionale umanitario.

L’incidente di Quetta rappresenta un nuovo episodio drammatico nella cronologia degli attacchi contro le infrastrutture di trasporto del Pakistan, sollevando interrogativi sulla capacità delle autorità di garantire la sicurezza dei cittadini in una zona già segnata da conflitti prolungati





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