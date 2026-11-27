Esplosione con bomba carta a Torvaianica, Pomezia, il 27 novembre. Danni al palazzo di via La Spezia, nessun ferito. I carabinieri indagano con la procura di Velletri.

Un'esplosione di piccola entità ha scosso l'alba di venerdì 27 novembre nel quartiere di Torvaianica, nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. Intorno alle 6 del mattino, residenti lungo via La Spezia si sono ritrovati a testimoniare un evento violento che ha interessato l'area di uno stabile residenziale. L'ordigno, identificato come una bomba carta, è stato fatto detonare all'esterno dell'ingresso principale dell'edificio, causando un immediato allarme nella zona.

Danni materiali al palazzo di via La Spezia

L'esplosione ha provocato danni specifici alle strutture dell'ingresso, in particolare al portone realizzato in metallo e vetro che dà accesso allo stabile. Le perizie preliminari hanno confermato che i danni alla struttura sono compatibili con una deflagrazione avvenuta a distanza ravvicinata, suggerendo un piazzamento dell'ordigno molto vicino alla porta d'ingresso. Non sono stati registrati feriti tra la popolazione residente o gli eventuali passanti, un dettaglio che gli investigatori stanno valutando attentamente per comprendere le dinamiche dell'atto.

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Indagini dei Carabinieri del N.O.R.

Al momento della segnalazione attraverso il numero di emergenza 112, sono intervenuti tempestivamente sul luogo i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile appartenenti alla Compagnia di Pomezia. I militari hanno provveduto a isolare l'area per preservare le prove e hanno avviato un'attività di sopralluogo dettagliata. Le indagini sono state coordinate direttamente dalla Procura di Velletri, che ha preso in carico le indagini per risalire agli autori del gesto e chiarire le eventuali motivazioni sottese all'attentato.

Analisi delle telecamere e nuovi reati

Gli investigatori stanno procedendo con l'acquisizione sistematica delle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nell'area circostante via La Spezia. Queste immagini sono fondamentali per identificare i sospettati che hanno piazzato l'ordigno e per ricostruire le loro modalità di fuga immediatamente dopo l'esplosione. Al momento, non è ancora possibile stabilire se l'avvertimento fosse destinato a un residente specifico del palazzo o se si tratti di un atto vandalico indiscriminato contro l'accesso all'edificio.

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Recrudescenza di episodi criminali nella zona

L'episodio di venerdì 27 novembre si inserisce in un contesto di recente recrudescza di illegalità nella medesima area di Torvaianica. A soli pochi giorni di distanza, precisamente il 13 novembre, un incendio doloso aveva coinvolto quattro autovetture parcheggiate nella vicina piazza Italia. Sebbene la notizia di quel rogo non fosse stata inizialmente diffusa ampiamente, la sua scoperta aggiunge un livello di complessità all'indagine corrente.

Collegamenti tra i due eventi

Le forze dell'ordine stanno approfondendo la possibilità di un nesso logico o temporale tra l'esplosione a via La Spezia e l'incendio di piazza Italia del 13 novembre. Gli investigatori lavorano per determinare se i due atti violenti siano opera delle stesse persone o se rientrino in un fenomeno più ampio di criminalità organizzata o di simple vandalismo. La mancata comunicazione pubblica del primo evento potrebbe nascondere elementi chiave per sbloccare le indagini sull'esplosione recente.