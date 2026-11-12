Esplosioni Roma: il vuoto di potere dopo le condanne del clan Senese

Giovanni Cioffredi analizza le bombe a Casal Bruciato e nel quadrante est di Roma come sintomo del conflitto per il controllo delle piazze di spaccio, creato dalle ultime sentenze definitive.

Nella notte tra il due e il tre novembre, intorno all'una, una bomba carta ha fatto esplodere l'androne di un palazzo nel quartiere Casal Bruciato, nella periferia est di Roma. Gli vetri sono saltati fino al secondo piano, mentre venti minuti dopo, tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca, un secondo ordigno ha danneggiato portoni e appartamenti. Queste sono le ultime due esplosioni in pochi mesi nella capitale, che colpiscono vicino ad attività commerciali, condomini e locali.

Il contesto: dal clan Senese al vuoto di potere

Giovanni Cioffredi, esperto di criminalità organizzata, spiega che le esplosioni sono conseguenza del vuoto di potere lasciato dalle condanne definitive per il clan guidato da Michele Senese. La sentenza Affari di famiglia ha sancito la natura mafiosa del gruppo e indebolito la sua struttura, creando un conflitto per il controllo delle piazze di spaccio nel quadrante orientale di Roma.

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Le piazze di spaccio e il sistema criminale

Per anni, Giuseppe "Peppe" Molisso e Leandro Bennato, luogotenenti di Senese, hanno gestito un sistema di circa 28 piazze di spaccio nel quadrante est. I gruppi locali compravano cocaina a prezzi superiori e, in cambio della protezione, partecipavano a un circuito che muoveva circa tre tonnellate di cocaina al mese. La gestione dei conflitti e il recupero crediti erano compiti del clan.

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Le nuove organizzazioni e il mercato illegale

Ora, gruppi emergenti e affiliati del vecchio sistema si contendono il controllo di un mercato da 15mila a 40mila euro al giorno per ciascuna piazza. La 'ndrangheta e la camorra garantiscono l'importazione, mentre la gestione locale è affidata a gruppi del posto e manovalanza straniera. L'assenza di interventi politici strutturati ha favorito l'ingresso di organizzazioni locali precedentemente dedite a rapine e altri reati minori.

Conseguenze sociali e prospettive future

Gianfranco Minissale, dirigente della squadra mobile di Roma, ha definito le bombe una modalità criminale per risolvere problemi, identificando diciannove ordigni in pochi mesi. Sebbene Cioffredi escluda una guerra di mafia tradizionale come quella siciliana degli anni ottanta, le esplosioni confermano l'inasprimento di un conflitto già in corso, reso più pericoloso dalla facilità di procurarsi materiali per ordigni artigianali.