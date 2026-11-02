Esposito a Sassuolo: gol in neroverde e futuro in Nazionale, le parole del campane

L'attaccante campano Esposito conferma il suo adattamento al Sassuolo con due gol nelle prime sei presenze. Parla di crescita, progetto Palmieri-Aquilani e omaggio al nonno 'Turiello'.

L'attaccante campano ha fatto parlare di sé con due gol nelle prime sei apparizioni con la maglia neroverde del Sassuolo. Questa prestazione dimostra come il giocatore abbia compreso perfettamente le idee tattiche del tecnico romano, pur lasciando ancora un ampio margine di miglioramento in fase realizzativa. Il momento di adattamento sembra quindi essere quello giusto per chi punta a confermarsi nel massimo campionato italiano.

La scelta del Sassuolo e il progetto tecnico

L'atleta ha spiegato i motivi della sua decisione di approdare in Emilia-Romagna, affermando con chiarezza che il Sassuolo gli è sempre piaciuto. Considera questa piazza ideale per crescere e affermarsi, con l'ambizioso obiettivo finale di conquistare un posto in Nazionale. La percezione è quella di far parte di una squadra forte, dotata di potenzialità enormi che devono essere messe in mostra in campo.

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Il progetto presentato dal presidente Palmieri e da Aquilani lo ha convinto immediatamente, portandolo a dichiarare di essere finalmente nel posto in cui desiderava essere da tempo. Questo allineamento tra aspettative personali e visione societaria rappresenta un fattore chiave per il successo futuro del giocatore nel campionato di Serie A.

Il legame con Castellammare e il nonno Turiello

Oltre al calcio, l'aspetto familiare gioca un ruolo fondamentale nella vita dell'attaccante. Esiste una sorella maggiore e tra tutti i fratelli vige un legame inspiegabile. Sebbene il lavoro permetta di vedersi poco, quando ci si riunisce in casa Esposito si organizza una festa grande. Questa vicinanza emotiva rappresenta un pilastro del loro percorso di vita e carriera sportiva.

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Il numero nove indossato in campo ha un significato profondo: omaggia il rione di origine e segna l'inizio del loro percorso. Quando tornano a casa durante l'estate, giocano nei campetti sotto casa loro, creando una sana competizione tra fratelli. Questi sono ricordi bellissimi che tengono viva la memoria del nonno, soprannominato Turiello, il nonno-calciatore che ha cresciuto i fratelli Esposito.

Contesto attuale e altri avvenimenti nel calcio

Nel panorama calcistico attuale, ci sono diversi sviluppi importanti. Isaksen si è rivelato determinante, facendo capire alla Lazio la necessità di blindarlo e accelerare sul rinnovo di Spalletti. La situazione della Juventus appare complessa: Spalletti sembra salvarsi, ma Allegri ha avuto un disastro, mentre Kolo Muani è stato bocciato. Il Napoli è a pezzi, dando ragione alle scelte di Conte, mentre l'Inter vive un allarme Champions.

Arbitri e polemiche hanno segnato altre giornate, con un altro flop giudicato e insulti sessisti rivolti a Ferreri Caputi durante Como-Venezia. Alajbegovic ha salvato la Juventus di Spalletti, che ora dovrà puntare su di lui con più convinzione. La crisi del Napoli mostra numeri da fallimento, con una partenza horror e Allegri che fa ventiquattro punti nelle ultime venti partite.

Situazioni di squadra e notizie dal basso

Runjaic è verso l'esonero, con Paolo Zanetti in pole per sostituirlo alla guida dell'Udinese. Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus? Marotta si chiede se darebbe ancora Frattesi alla Lazio per soli quindici milioni di euro. Davide Lippi racconta la lotta con la malattia, affermando di aver vinto la battaglia ma non la guerra. Il punto sulla Serie B vede il Palermo allungare in vetta, il Modena frenare e l'Avellino salire.

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C'è paura a Palermo dopo un'aggressione in piazza Croci ai tifosi del Vicenza, con due feriti. L'Ostiamare soffre il mal di vittorie, restando a secco da oltre un mese. D'Antoni definisce gli errori ingenui sul gol perso dal Livorno. Cade ancora l'Ostiamare, mentre Potenza forza il quarto. Serie C, i finali delle gare delle 17.30. Quote risultato esatto Lazio-Cagliari. Serie A Femminile, Inter-Lazio finita tre a zero con Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa. Sassuolo e Parma non si fanno male, finendo zero a zero.