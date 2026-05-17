Alex Saab, figura chiave del potere venezuelano sotto Nicolas Maduro, è stato espulso verso gli Stati Uniti dopo essere statoilacuthe misure di espulsione adottate dal Venezuela. Secondo alcune fonti e il comunicato ufficiale del Venezuela Disabilities, Saab è stato condannato a morte per reati informatici e finanziari negli USA, e l'estradizione potrebbe portare a sviluppi significativi nelle indagini internazionali sul potere chavista e i procedimenti penali in corso nei suoi confronti.

Alex Saab , centrale del potere venezuelano sotto Nicolas Maduro , è stato espulso verso gli Stati Uniti: è stato annunciato dalle autorità venezuelane in un comunicato ufficiale.

"Il Venezuela informa dell'espulsione del cittadino di nazionalità colombiana Alex Naim Saab Moran, effettuata il 16 maggio 2026. La misura di espulsione è stata adottata tenendo conto del fatto che il suddetto cittadino colombiano è implicato in vari reati negli Stati Uniti d'America, come è di dominio pubblico, noto e ampiamente riportato dai media," prosegue la nota dell'autorità venezuelana per l'immigrazione (Saime).

Secondo fonti consultate dal quotidiano colombiano"El Tiempo", l'imprenditore colombo-venezuelano sarebbe stato prelevato dal carcere El Helicoide per essere trasferito da Caracas nel sud della Florida. Secondo alcuni osservatori, l'estradizione di Saab potrebbe essere legata al procedimento penale contro Nicolás Maduro e Cilia Flores, arrestati a New York dalla giustizia statunitense.

La consegna di Alex Saab alle autorità statunitensi e la sua successiva testimonianza potrebbe essere decisiva e quindi segnare un progresso fondamentale nelle indagazioni internazionali sulla struttura operativa e finanziaria dell'apparato chavista, nonché nei procedimenti penali in corso contro l'ex dittatore venezuelano e la sua cerchia più ristretta negli Stati Uniti





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