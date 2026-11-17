La comunità ebraica di Milano chiede clemenza per gli aggressori del rabbino Tzemach Shalom. L'espulsione è vista come sproporzionata dal critico Levi della Torre.

Il Ministero dell'Interno italiano ha stabilito un percorso rigoroso per i tre giovani accusati dell'aggressione avvenuta il 16 settembre contro il rabbino Davia Mizrachi Tzemach Shalom di Milano. Due dei presunti aggressori sono già stati espulsi nei loro paesi di origine, precisamente in Tunisia e in Marocco, senza aver ricevuto una sentenza definitiva. Per il terzo individuo coinvolto, Yles Zahani, la situazione è in fase di avanzamento verso un analogo destino.

Dettaglio Espulsioni e Sentenze Legali

Yles Zahani ha ricevuto una condanna penale di otto mesi con la pena sospesa. Tuttavia, le autorità governative sostengono che questa sentenza penale non sia sufficiente per gestire la minaccia per la sicurezza pubblica. Di conseguenza, è in preparazione un ordine di espulsione che potrebbe vedere Zahani inviato in Tunisia nei prossimi giorni. Questa destinazione è particolarmente significativa dato che la Tunisia è il paese di origine dei suoi genitori, anche se il giovane nato e cresciuto in Italia non parla la lingua e conosce poco il territorio.

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Zahani è attualmente detenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio, in attesa dell'esecuzione dell'ordine governativo. Sua sorella Battar Zahani è stata espulsa precedentemente nello stesso paese. Il procedimento amministrativo procede indipendentemente dalla condanna penale già emessa, dimostrando una linea d'azione chiara da parte del Viminale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di atti antisemiti.

Posizioni della Comunità Ebraica e Critiche

Una parte significativa della comunità ebraica di Milano ha condannato fermamente il gesto violento ma ha anche espresso preoccupazione per la severità delle sanzioni previste. Stefano Levi della Torre, critico d'arte, saggista e membro attivo della comunità, ha dichiarato che esiste una sproporzione ingiusta tra la gravità del reato commesso e la pena dell'espulsione inflitta dai tribunali.

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Levi della Torre definisce l'operazione governativa come un'operazione politica piuttosto che puramente legale. Egli ritiene che l'espulsione, da lui definita una deportazione, sia una misura ingiusta che rovinerà irreparabilmente la vita dei giovani colpevoli. Questa posizione si inserisce in un contesto politico più ampio dove le destre fanno a gara su posizioni dure, enfatizzando questi episodi per consolidare il proprio consenso elettorale.

Proposte di Giustizia Riparativa e Reazioni

In risposta alla decisione governativa, Levi della Torre e circa altre trenta persone hanno scritto una lettera al rabbino Davia Mizrachi Tzemach Shalom. Nell'epistola, firmata anche dal giornalista Gad Lerner, si chiede di accettare un percorso di giustizia riparativa. La lettera cita il principio ebraico dell'occhio per occhio, spiegando che nella dottrina originale questo significa mantenere una proporzionalità stretta tra il danno subito e la pena inflitta, non una vendetta cieca.

Secondo questa visione, espellere un ragazzo che si identifica come italiano dopo una condanna di otto mesi non è proporzionale. Levi della Torre suggerisce che il giovane dovrebbe chiedere scusa tre volte, un gesto che lui stesso ammette non sia stato ancora compiuto. Il rabbino vittima ha dichiarato di non aver ricevuto scuse, definendo l'errore grave ma lasciando aperta la possibilità che un inizio di dialogo possa portare a un gesto riparatore.

Contesto Politico e Legge sull'Antisemitismo

Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica, ha rifiutato categoricamente la proposta di giustizia riparativa, definendola una scorciatoia non ammissibile. Levi della Torre collega queste parole alle tendenze politiche di Meghnagi, vicino alla destra politica, che viene vista da alcuni come l'unica vera difensora degli ebrei. Questa posizione si contrappone alla narrativa di chi vede nelle espulsioni l'unica via.

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La discussione avviene mentre il disegno di legge sull'antisemitismo sta per tornare alla Camera dei deputati. Levi della Torre critica questa riforma, sostenendo che crei una discriminazione privilegiante intorno agli ebrei che non è favorevole alla coesistenza sociale. Egli sostiene che il privilegio produca ostilità e che la riforma sia caldeggiata dal centrodestra per nascondere le responsabilità storiche della propria tradizione nei confronti dell'antisemitismo.