Estate 2024: Acque di Balneazione nel Lazio al Massimo Storico, Nessuna Zona "Scarsa"

Il Lazio celebra un'estate con qualità delle acque di balneazione senza precedenti. Tutte le 221 aree monitorate risultano "eccellenti", "buone" o "sufficienti", con zero zone classificate come "scarse". Un traguardo storico per coste e laghi.

L'estate laziale si apre con un traguardo senza precedenti: per la prima volta, nessuna zona di balneazione nella regione è stata classificata come 'scarsa'. Questo eccezionale risultato riguarda sia le coste marine che i bacini lacustri, segnando un netto e storicamente positivo miglioramento. Le rilevazioni sulla qualità delle acque, effettuate con rigore scientifico durante i mesi primaverili, dipingono un quadro generale estremamente rassicurante per bagnanti e turisti.

In totale, sono state sottoposte a monitoraggio 221 aree adibite alla balneazione. I dati aggiornati parlano chiaro: ben 206 zone, pari al 93% del totale, hanno ottenuto la classificazione di 'eccellente'. A queste si aggiungono 13 aree valutate 'buone' (corrispondenti al 6%) e 7 aree giudicate 'sufficienti' (il 3%). La notizia più rilevante è l'azzeramento delle zone classificate come 'scarse', un obiettivo raggiunto per la prima volta e che testimonia l'efficacia delle politiche ambientali messe in atto.

La tendenza al miglioramento è confermata anche dalle statistiche comparative. Le aree 'eccellenti' sono in aumento, registrando un incremento di 4 unità rispetto all'anno precedente. Questa crescita costante della qualità ambientale delle acque evidenzia un impegno continuo nella salvaguardia e nel ripristino degli ecosistemi acquatici del Lazio. Le province costiere si distinguono particolarmente per la loro virtuosismo. La provincia di Latina guida la classifica con il 94% delle sue aree balneabili in 'eccellente', comprendendo anche i preziosi tratti delle Isole Pontine. Seguono la provincia di Roma, con l'87% di zone 'eccellenti', e la provincia di Viterbo, che raggiunge l'86% di aree con la massima valutazione.

Diversi comuni vantano il 100% di acque eccellenti: nel Lazio, tra questi, figurano Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno, e tutte le perle dell'arcipelago Pontino. Nella provincia di Roma, le eccellenze si registrano a Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Nettuno, Roma stessa, Santa Marinella e Fiumicino. In provincia di Viterbo, Montalto di Castro si attesta su 5 aree eccellenti su 6 monitorate, mentre Tarquinia raggiunge 7 eccellenti su 8.

Anche il sistema lacustre regionale ha ottenuto risultati straordinari. Ben il 99% delle zone balneabili nei laghi laziali sono state classificate come 'eccellenti'. Questo straordinario successo include bacini di grande importanza turistica e naturalistica come il Lago di Vico, il Lago di Bolsena, il Lago di Bracciano, il Lago di Martignano, il Lago di Nemi, e anche laghi minori ma altrettanto preziosi quali il Lago di San Puoto, il Lago Lungo, il Lago di Turano, il Lago di Salto, il Lago di Ventina e il Lago di Scandarello. Questa performance quasi perfetta sottolinea la cura dedicata anche ai corpi idrici interni.

Il sistema di sorveglianza regionale, fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti, prevede un piano di monitoraggio capillare. Ogni anno, tra aprile e settembre, vengono effettuati oltre 1.600 campionamenti. Queste analisi, condotte con metodologie avanzate, controllano costantemente la qualità delle acque marine e lacustri. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca di alghe potenzialmente tossiche e alla tempestiva individuazione e gestione di eventuali anomalie o episodi di inquinamento. Questo protocollo rigoroso assicura una risposta rapida ed efficace in caso di criticità.

È importante sottolineare che alcune aree rimangono permanentemente escluse dalla balneazione per ragioni strutturali e non legate alla qualità dell'acqua. Queste includono aree portuali, zone militari, riserve marine protette, siti con scarichi autorizzati e le immediate vicinanze di foci di fiumi e canali, dove le caratteristiche fisiche dell'ambiente rendono la balneazione non sicura o non appropriata. Tuttavia, anche in queste zone, il punto cruciale è che nessuna di esse presenta una classificazione di qualità 'scarsa', ma sono semplicemente inaccessibili per altri motivi oggettivi. Il miglioramento generale della qualità delle acque per la balneazione rappresenta una vittoria per l'ambiente e un incentivo ulteriore per promuovere il turismo sostenibile nel Lazio, offrendo ai visitatori la possibilità di godere di acque pulite e sicure in quasi tutte le sue splendide località.





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