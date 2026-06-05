Estate 2026: attenzione alla salute e ai consigli per gli animali

La stagione estiva è arrivata e con lei le attenzioni alla salute e ai consigli per gli animali. La temperatura sta salendo e con essa il rischio di malattie trasmesse dagli insetti.

L' estate 2026 è arrivata e con lei le attenzioni alla salute e ai consigli per gli animali. La temperatura sta salendo e con essa il rischio di malattie trasmesse dagli insetti.

Le zanzare sono attive e il rischio di infezione sale del 20% per ogni grado di temperatura in più. È importante garantire ai nostri amici a 4 zampe il necessario 'refrigerio' per evitare problemi di salute.

Inoltre, la stagione estiva è anche l'occasione per approfondire la conoscenza dei benefici effetti del mare e della talassoterapia. La spesa d'estate è un tema importante e le tendenze mostrano un aumento della domanda di prodotti freschi e sostenibili. La Sardegna è una delle mete preferite per le vacanze estive e il mare più bello è quello di Green & Blue.

La top ten delle spiagge più belle è stata pubblicata e molte località di mare e laghi sono state incluse. I consigli per gli animali e la salute sono importanti e la stagione estiva è l'occasione per approfondire questi temi. La crisi internazionale e il caro prezzi pesano sulle partenze estive e la spesa d'estate è un tema importante. Le tendenze mostrano un aumento della domanda di prodotti freschi e sostenibili.

La stagione estiva è l'occasione per approfondire la conoscenza dei benefici effetti del mare e della talassoterapia. È importante garantire ai nostri amici a 4 zampe il necessario 'refrigerio' per evitare problemi di salute





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Estate 2026 Salute Animali Mare Talassoterapia

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