Estate 2026, caldo record in arrivo: temperature sopra la norma con possibili fenomeni estremi

Le ultime proiezioni stagionali indicano per l'Italia e l'Europa un'estate 2026 con temperature superiori alla media, con anomalie anche oltre i +2°C, aumento di ondate di calore africano e maggiore rischio di temporali e grandinate al Nord.

La nuova stagione è pronta a entrare nel vivo e, secondo le più recenti proiezioni stagionali dei principali centri europei, l'Italia potrebbe vivere una stagione caratterizzata da temperature superiori alla norma, soprattutto nella seconda parte dell'estate.

I modelli indicano infatti una presenza più frequente dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, con conseguente aumento del caldo e delle fasi afose. Attenzione però a un elemento che negli ultimi anni è diventato sempre più frequente: il contrasto tra masse d'aria molto calde e infiltrazioni più fresche potrebbe favorire temporali improvvisi, grandinate e fenomeni estremi, soprattutto al Nord.

Secondo le ultime proiezioni stagionali del modello europeo ECMWF, l'estate 2026 potrebbe presentare anomalie termiche anche vicine o localmente superiori ai +2°C rispetto alla media climatica su vaste aree del continente, con un segnale che tenderebbe a rafforzarsi tra luglio, agosto e settembre. I +2°C non significano semplicemente due gradi in più in qualche giornata, ma un'intera estate che tende a spostarsi verso condizioni mediamente più calde del normale





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