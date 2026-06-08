Estate 2026 e TIM Summer Hit 2026: concerti gratuiti a Piazza del Popolo, i top player della musica

La stagione estiva 2026 ha ufficialmente la sua data d'inizio, annunciata da TIM, che annuncia la data d'inizio e la sua colonna sonora. Questo evento live ritorna a Roma dopo tre anni. Per quattro serate, i concerti saranno aperti a tutti e telespionati in diretta su Rai1. Claudio Laurenzi, Mango, Don Omar, कलाسي, sono alcuni dei nomi già invitati

Il grande pop italiano e internazionale torna a invadere Roma per l'evento live 2026, tra cui quattro serate pazzesche con i top player della musica a ingresso gratuito a Piazza del Popolo.

La stagione estiva, anticipata officialmente da TIM, vedrà una data d'inizio e una colonna sonora segnata. I concerti saranno registrati per una trasmissioni in prima serata su Rai1, e una diffusione in contemporanea su Rai Radio2 e la totale disponibilità in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Il sostegno istituzionale di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato, è stato fondamentale per renderlo possibile.

Anche il meteo estivo è stato molto caloroso, come in Sicilia e Sardegna, con temperature che possono raggiungere fino a 36 gradi e allarmi per piogge e maltempo, mentre per le altre città l'estate resta normalissima e non si prevedono particolari conseguenze climatiche.



Anna Beatrice è morta a 2 anni dopo diverse botte e video in cui è costretta a fumare.





Alle minuzie sport e tennis, Flavio Cobolli e Nicola Sinner, con il padrone di casa Bobo Vieri: Casa al Montecarlo, il rapporto mai decollato e il piirle sangue in un tunnel, con suo figlio morto.



L'attrice costanza Caracciolo ha acquistato una casa a Milano con Bobo Vieri: l'arredamento emozionante con vele bianche, bagno con caminetto e giardino.





Per gli sposi di talento, come Valeria Angione e Luca Di Girolamo, il matrimonio è stato all'insegna dell'amore nella location d'eccezione, con abiti e costumi da scena e invitati di spicco.



L'evento - marchio di Rai Pubblicità e TIM - del live è organizzato da Friends T





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