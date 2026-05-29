Estate 2026: prezzi alle stelle per ombrelloni e lettini, fino a +16% in Sicilia

L'indagine di Altroconsumo rivela aumenti record negli stabilimenti balneari italiani, con picchi in Sicilia. Emerge una forte disparità tra località costose e oasi felici, mentre cresce la richiesta di riforma delle concessioni.

L'estate 2026 si preannuncia come una delle più costose di sempre per chi frequenta gli stabilimenti balneari italiani. Secondo un'indagine di Altroconsumo condotta su oltre 200 strutture in dieci località turistiche, i prezzi di ombrelloni e lettini hanno subito rincari fino al 16% rispetto all'anno precedente.

La rilevazione, che ha preso come riferimento la prima settimana di agosto, il periodo di massima affluenza, dipinge un quadro a macchia di leopardo: alcune località hanno registrato aumenti contenuti, mentre altre hanno visto impennate significative. La Sicilia si conferma la regione più cara, con Taormina e Giardini Naxos in testa alla classifica dei rincari.

Qui il costo medio per un ombrellone e due lettini in prima fila arriva a 350 euro a settimana, con un balzo del 16% rispetto al 2025. Poco distante, la Puglia non è da meno: a Vieste e Gallipoli i prezzi sono cresciuti del 12%, mentre in Sardegna, a Porto Cervo e Alghero, l'incremento si attesta intorno al 10%.

Fortunatamente esistono ancora oasi felici dove i listini sono rimasti invariati: località come Rimini, Jesolo e Lignano Sabbiadoro non hanno registrato aumenti, offrendo un'alternativa più economica per le famiglie. Tuttavia, anche qui la pressione turistica rimane alta, e trovare un posto libero senza prenotazione è quasi impossibile. Ma quando si parla di spiagge, a fare la differenza è soprattutto la posizione.

L'indagine mostra una gerarchia di prezzi molto rigida: la prima fila, la più vicina al mare, costa in media 320 euro a settimana, una cifra che scende gradualmente man mano che ci si sposta verso il retro dello stabilimento, fino ad arrivare a 210 euro dalla quarta fila in poi. Questo forte attaccamento degli italiani agli stabilimenti balneari non è un mistero e risponde a precise esigenze di comfort e organizzazione familiare.

L'otto per cento degli intervistati ammette di scegliere la spiaggia attrezzata principalmente per la comodità dei servizi offerti, mentre una netta maggioranza apprezza soprattutto la possibilità di avere lettini e ombrelloni già pronti, senza dover trascinare attrezzature ingombranti. Tuttavia, il vero problema per chi fa questa scelta è che trovare un tratto di costa dove stendere l'asciugamano senza pagare sta diventando un'impresa sempre più ardua.

Le spiagge libere vengono progressivamente cannibalizzate dalle concessioni private che spesso occupano le porzioni di litorale più belle e accessibili. In questo scenario complesso, si distingue l'esempio di alcune amministrazioni locali che hanno deciso di aumentare la quota di spiagge libere sul proprio territorio, offrendo servizi come pulizia dell'arenile, assistenza ai bagnanti, servizi igienici e docce senza imporre alcun costo aggiuntivo ai cittadini.

La questione tocca da vicino il tema delle concessioni balneari, cioè le autorizzazioni pubbliche che regolano la gestione degli stabilimenti, argomento da tempo al centro del dibattito pubblico e politico. Secondo Altroconsumo, il sistema attuale è insostenibile: a fronte di canoni di concessione che i gestori pagano allo Stato spesso molto contenuti, i prezzi finali per i consumatori continuano a crescere senza freni.

Per questo l'associazione ha lanciato una petizione che ha già raccolto oltre 91mila firme, sottolineando la necessità di una revisione del sistema delle concessioni balneari e chiedendo maggiore trasparenza, bandi periodici e una possibile riduzione delle tariffe. In attesa di eventuali riforme, gli italiani si preparano a un'estate all'insegna del caro-spiaggia, con molti costretti a rinunciare al tradizionale bagno in riva al mare o a ripiegare su soluzioni alternative, come le piscine o i laghi.

L'indagine di Altroconsumo rappresenta un campanello d'allarme per il settore turistico, che rischia di perdere competitività a causa di prezzi sempre più proibitivi





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