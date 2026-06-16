Estate, come contrastare stanchezza e gonfiore: i consigli dell'esperta

L'esperta spiega come affrontare i disturbi estivi legati al caldo, focalizzandosi su idratazione, alimentazione e stile di vita per ridurre stanchezza e ritenzione idrica.

L'estate porta con sé non solo sole e vacanze, ma anche una serie di disturbi che molte persone sperimentano: stanchezza persistente, gonfiore addominale o agli arti inferiori e una generale riduzione dei livelli di energia.

Secondo la dottoressa Serena Missori, medico endocrinologo e diabetologo, autrice de 'La dieta dei biotipi' e 'Serena cucina' (Edizioni Lswr), tali sintomi sono spesso riconducibili allo sforzo supplementare che l'organismo deve compiere per adattarsi alle alte temperature, all'incremento della sudorazione e alla modifica delle abitudini quotidiane. Durante la stagione calda, il corpo è impegnato in un costante lavoro di termoregolazione e adattamento, il che sottolinea l'importanza di prestare particolare attenzione all'idratazione, all'alimentazione e al mantenimento di uno stile di vita attivo.

Un'idratazione corretta rappresenta uno dei primi rimedi per contrastare gli effetti del caldo, ma nella gestione dell'assunzione di liquidi la modalità è cruciale. L'esperta avverte che consumare acqua molto fredda o ghiacciata può costituire uno stress per l'apparato digerente, rallentando i processi digestivi.

È quindi preferibile optare per acqua fresca, evitando gli estremi, e privilegiare bevande naturali e infusi funzionali che possano supportare l'idratazione, favorire il drenaggio dei liquidi e contribuire a ridurre la ritenzione idrica, fenomeno particolarmente frequente nei mesi caldi. Inoltre, nei periodi estivi si tende spesso ad abusare di bevande zuccherate, gassate o dolcificate artificialmente; tali scelte, come spiega la specialista, possono promuovere fermentazioni intestinali e alterare l'equilibrio del microbiota, portando a gonfiore addominale e disagi digestivi.

Alternative valide sono l'acqua aromatizzata e l'acqua di cocco naturale, quest'ultima utile anche per reintegrare i minerali persi con la sudorazione. Anche i pasti giocano un ruolo determinante nella gestione di stanchezza e gonfiore. La dottoressa Missori consiglia di preparare pranzi e cene scegliendo alimenti freschi, ricchi di acqua, fibre e nutrienti, con particolare attenzione alla frutta e verdura di stagione.

Via libera quindi a cetrioli, pomodori, basilico, zucchine, frutti di bosco, pesche, albicocche e anguria, da integrare in pasti completi e bilanciati. È possibile optare per insalate arricchite con fonti proteiche come pollo, pesce, uova o legumi, oppure per piatti unici che combinano cereali integrali, verdure e proteine. Tra le soluzioni per spuntini e pasti leggeri, la specialista suggerisce anche l'hummus accompagnato da verdure fresche, una scelta pratica e nutriente per le giornate più calde.

Queste indicazioni mirano a sostenere l'organismo durante la stagione estiva, riducendo i disturbi legati al caldo e migliorando il benessere generale





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