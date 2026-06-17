Estate nel vivo: grande caldo in arrivo, picco a 38 gradi nel weekend. Impennata delle vendite di condizionatori

L'Italia si prepara ad affrontare un'ondata di caldo record con temperature fino a 38 gradi e notti tropicali. Aumentano gli acquisti di condizionatori e deumidificatori, con un incremento del 15,6% rispetto al 2025. Allerta rossa in diverse città tra cui Roma e Rieti. Raccomandazioni per le categorie più vulnerabili.

L'estate è ufficialmente entrata nel vivo con l'arrivo di una potente ondata di caldo africano che sta investendo l'Italia. Le temperature sono destinate a salire progressivamente a partire da mercoledì, con un picco previsto per sabato e domenica, quando si potranno raggiungere i 38 gradi centigradi, con una percezione termica che potrà toccare i 42-43 gradi a causa dell'afa.

Le città più colpite saranno Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, dove è già scattato il bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione richiede particolare attenzione per le categorie più fragili, come gli anziani, le persone con patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche o neurologiche, e i bambini piccoli. Per questi soggetti è fondamentale evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, rimanere in ambienti freschi e idratarsi frequentemente.

Anche chi assume farmaci quotidianamente deve prestare cautela, poiché alcune terapie possono aumentare la vulnerabilità agli effetti del caldo. L'impennata delle temperature ha già avuto un impatto diretto sulle abitudini di consumo degli italiani. Secondo l'ultima analisi dell'Osservatorio Trovaprezzi.it, nel mese di maggio le vendite di condizionatori sono aumentate del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre quelle dei deumidificatori hanno registrato un incremento del 13,2%.

Ancora più significativo il confronto con il 2024, con un balzo del 20% per entrambe le categorie di prodotto. Un dato che conferma come la ricerca del fresco sia diventata una priorità per le famiglie italiane, sempre più esposte a estati torride e notti tropicali. I rivenditori segnalano un'accelerazione degli acquisti negli ultimi giorni, con molti consumatori che si preparano ad affrontare il weekend più caldo dell'anno finora.

Le autorità sanitarie raccomandano di non sottovalutare i rischi legati al caldo eccessivo. I sintomi di un colpo di calore includono mal di testa, nausea, vertigini e confusione, e nei casi più gravi possono portare a conseguenze serie. È importante ventilare gli ambienti domestici durante le ore notturne e utilizzare schermature solari durante il giorno. Per chi non dispone di aria condizionata, si suggerisce di trascorrere le ore più calde in luoghi pubblici climatizzati, come biblioteche o centri commerciali.

Prestare attenzione anche agli animali domestici, che soffrono il caldo almeno quanto gli umani. L'ondata di calore sembra destinata a durare almeno fino a metà della prossima settimana, quando si prevede un lieve calo delle temperature, ma senza un vero e proprio break dell'estate





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